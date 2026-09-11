El estreno de la LXXIX temporada de Ópera de Oviedo, con Mahler y Puccini en "Sorrow", deja una ovación estremecedora en el Campoamor
La emoción de Imbrailo y la pasión de Beatriz Díaz subliman el doble programa «Sorrow», con Mahler y Puccini, en el estreno del curso lírico en el Campoamor
Pocas veces la Ópera de Oviedo ha estrenado temporada con tan solo ochenta minutos de música. Pero pocas veces ochenta minutos han concentrado tanta emoción. El doble programa "Sorrow" ("Pena") con el que el Campoamor inauguró este viernes su curso lírico ofreció un maridaje inédito entre Mahler y sus "Canciones a los niños muertos" ("Kindertotenlieder") y "Suor Angelica" de Puccini, servido como un único cuadro de dolor desgarrado que expresaron con distinto matiz el barítono Jacques Imbrailo y la soprano Beatriz Díaz. Los dos sublimaron la propuesta de Joan Anton Rechi con emoción depurada, el primero, y pasión en carne viva, la segunda, logrando, en ambos casos, el favor del público con una larga ovación llena de "bravos" y "bravas".
La soberbia música de los lieder de Mahler y la partitura de Puccini encontraron también en el maestro Diego Martín-Etxebarria y en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) su mejor versión para redondear la velada.
El principal elemento escénico ideado para esta propuesta de Rechi, un gran armazón blanco que, abierto, evoca la cruz, la iglesia, lo elevado, y que, al cerrarse, conduce al claustro de "Suor Angelica", a la opresión, el ocaso, funcionó muy bien para dar continuidad y acompañar la complejidad de esos corazones rotos expresados en las dos partes del programa, aunque algún problema técnico desajustó el funcionamiento de la estructura. El diseño de la escenografía de Sebastian Ellrich quedó, además, redondeado por su eficaz propuesta de proyecciones y por el vestuario de Gabriela Salaverri, depurado, de gran plasticidad sobre la escena.
La primera parte del programa, defendida en solitario por Jacques Imbrailo, presentó los "Kindertotenlieder" de Mahler, esta vez con el cantante convertido en un sacerdote que entona un llanto por la muerte de unos niños. El barítono surafricano afrontó cada uno de los lieder con delicadeza y precisión, con la dosis justa de dolor y una interpretación brillante, ajustada en cada momento a la exigente y bellísima partitura de Gustav Mahler.
A su lado, el cuerpo de bailarines ofreció cierto movimiento escénico, coreografías lentas de cortejo fúnebre alteradas de pronto por gestos violentos de dolor roto.
La transición al "Suor Angelica" de Puccini apenas se notó, sin dar siquiera oportunidad al público para un aplauso en el cambio de un título a otro. Con el artefacto convertido en convento, las casi veinte monjas poblaron la escena con una emoción distinta a la que habían dejado Imbrailo y Mahler. El cuadro de vida conventual, con sus juegos y castigos, sus huertos, oraciones y celdas, presentó pronto un buen elenco de voces (María Heres, Anna Tobella, Marina Pardo, Montserrat Seró).
El protagonismo del drama de Angélica (su ingreso en el convento como castigo por haberse quedado embarazada) desplazó el peso a la soprano Beatriz Díaz, entregada al papel, y a su mano a mano con una inspirada Ana Ibarra en el papel de la insensible tía que llega con las malas noticias.
Toda la epifanía final, con las voces infantiles del coro de Divertimento sonando al fondo, la nueva eclosión de la estructura y Beatriz Díaz rota por el dolor dejándose la piel en el escenario en la muerte de Angélica, fue el broche de oro de estos ochenta minutos inaugurales de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo. Un prólogo muy bien recibido por el público en su regreso al Campoamor.
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