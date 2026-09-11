El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión "fascista" en San Mateo: "Nos gritaban rojos de mierda y arriba España"

«Nos gritaban rojos de mierda, arriba España y guarros». Rubén Rosón no duda al reconstruir la agresión que sufrió en la madrugada de este viernes junto a Jorge Fernández en plena plaza de la Catedral, durante la primera noche de San Mateo. El exconcejal de Somos Oviedo y el conocido militante de izquierdas, ambos médicos e integrantes de AMA Asturies, aseguran que un grupo formado "por unos ocho jóvenes" a los que tachan de "fascistas" les golpeó después de que ellos les recriminasen que estuvieran arrancando una bandera arcoíris y un cartel antirracista de la caseta que tiene el colectivo al que pertenecen en la Plaza de la Catedral. «Estaba muy claro a quién iban a atacar», sostiene Rosón.

La agresión dejó lesiones en ambos. Rosón sufrió una brecha sobre la nariz que requirió alrededor de cinco puntos de sutura y presenta además dolor en un hombro. Fernández recibió varios golpes, entre ellos en la cabeza. Los dos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se les realizaron diferentes pruebas antes de recibir el alta. Horas después continuaban doloridos, aunque su estado no revestía gravedad.

Jorge Fernández tampoco cree que lo sucedido fuese casual. «Llevan mucho tiempo intentando convencernos aquí en Asturias de que el peligro para la gente son ocho niños sin padres que quieren poner en un piso tutelado en La Florida, pero lo que demuestran luego los hechos es que los peligrosos son los ocho cachorros de la extrema derecha», afirma. Y deja claro que la agresión no les hará retirarse: «Frente al odio que ellos vienen a tratar de imponer aquí, nosotros no nos vamos a asustar», señala.

Los hechos se produjeron poco antes de las cuatro de la madrugada, cuando Rosón y Fernández habían terminado su turno como voluntarios en la caseta y estaban recogiendo la instalación. Según el relato que ambos trasladaron a este periódico, el grupo se acercó a la caseta y comenzó a vandalizar los elementos colocados en el exterior. Entre ellos había un faldón con los colores de la bandera arcoíris y un cartel con el lema «Que no nos invada el racismo».

Los dos médicos les llamaron la atención para intentar que cesasen los destrozos. Fue entonces, siempre según su versión, cuando los jóvenes se volvieron contra ellos y comenzaron a golpearles. Rosón asegura que durante toda la agresión escucharon insultos de carácter político y que, al marcharse, uno de los integrantes del grupo realizó el saludo fascista. «Vandalizan un cartel que ponía “Que no nos invada el racismo” y vandalizan una bandera LGTBIQ», relata el exedil, que interpreta esos hechos, unidos a los insultos, como una muestra de la motivación del ataque. «Esto no nace de la nada», añade.

La Policía busca a los autores

Durante la tarde de este viernes, ambos acudieron a la dependencias de la Policía Nacional en Oviedo para interponer formalmente la denuncia. La investigación está abierta y los agentes analizan los vídeos y las imágenes que están llegando para tratar de identificar a los participantes en la agresión. Por el momento no se han practicado detenciones. Parte de lo sucedido quedó registrado en grabaciones difundidas durante la jornada. Ese material puede resultar clave para reconstruir la secuencia e individualizar la participación de cada uno de los integrantes del grupo.

Rosón y Fernández califican lo ocurrido de agresión «fascista» y ponen el acento en el contexto en el que se produjo. El primero recuerda que la caseta estaba vinculada a colectivos sociales y que los destrozos se dirigieron contra símbolos antirracistas y LGTBI. Fernández amplía esa reflexión hacia el clima político que, a su juicio, se está generando en torno a la inmigración y a determinados movimientos sociales.

«Vengan ocho o vengan ochocientos fascistas, no vamos a parar», asegura Fernández. «Frente a su odio está nuestra alegría», añade. El médico sostiene que quienes protagonizaron materialmente el ataque son solo una parte del problema y responsabiliza también a quienes, en su opinión, han creado «las condiciones políticas» para normalizar determinados discursos contra migrantes y colectivos LGTBI. Rosón apunta igualmente al contexto político. Critica al grupo municipal de Vox por sus declaraciones previas sobre las casetas de "Fiestes Populares" --una plataforma en la que participan distintos colectivos sociales y culturales de la ciudad-- y recuerda la retirada de los bancos arcoíris de la plaza de la Escandalera al inicio del actual mandato municipal. Son valoraciones de los dos agredidos acerca de las circunstancias que, a su juicio, rodean lo ocurrido.

Fernández pide que el episodio sirva también para plantear qué modelo de convivencia quiere Asturias. «Me parece muy importante que la gente piense si esta es la Asturias que queremos», señala. Frente a ello reivindica «una sociedad abierta, democrática, donde se respeten los derechos humanos». «Esa es la que vamos a defender», concluye.

Los dos pertenecen a AMA Asturies, uno de los colectivos vinculados a Fiestes Populares durante las celebraciones mateínas. La plataforma denunció públicamente la agresión durante la mañana del viernes y anunció que mantendrá su actividad durante las fiestas. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa trabajando sobre las grabaciones disponibles para tratar de identificar a los autores. A última hora de este viernes no constaban detenciones.

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Concentración

Como respuesta a lo ocurrido, "Fiestes Populares Uviéu" ha convocado para este sábado una concentración de repulsa en la plaza de la Catedral. La protesta, bajo el lema «Asturies sin miedo», comenzará a las siete de la tarde y pretende mostrar "el rechazo" a la agresión sufrida por Rosón y Fernández y "reivindicar unas fiestas libres de violencia y odio".