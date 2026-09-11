Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales

Enrique Blanco Menéndez de la Granda, arquitecto de 56 años, falleció este viernes en su Oviedo natal después de un año batallando contra una grave enfermedad. Hasta prácticamente el final mantuvo abierto el estudio y siguió volcado en numerosos proyectos que tenía entre manos. «Siguió trabajando prácticamente hasta que pudo. Estuvo trabajando hasta última hora», recuerda el también arquitecto José Artime, cuya mujer tiene lazos familiares con el fallecido, autor del proyecto de la reforma que se está acometiendo actualmente en la plaza Trascorrales. Blanco deja esposa, Lucía Herrero, tres hijos (Gonzalo, Belén y Enrique) y una trayectoria ligada a la arquitectura ovetense y al estudio que había fundado su padre, Carlos Blanco Bescós.

«Era un enamorado de la arquitectura. Muy buen profesional. En todos los proyectos que tiene siempre había muy buena calidad», resume Artime, que destaca también su carácter cercano y discreto. «Hablamos de una muy buena persona». Quienes compartieron con él profesión y amistad recuerdan además a un hombre de vida activa, apasionado del esquí y la bici.

Nacido en Oviedo en 1970, Enrique Blanco se tituló como arquitecto en la Escuela de Madrid y desarrolló su actividad profesional con estudio en la capital asturiana. Su trabajo recibió el reconocimiento de los Premios Asturias de Arquitectura, con un accésit en la edición 2002/2003 por una vivienda unifamiliar en Latores. Años después, en colaboración con su padre, obtuvo otro accésit en la edición de 2008 por la vivienda-estudio construida en Soto de Llanera en 2007.

Aquella colaboración prolongaba una historia familiar vinculada a la arquitectura asturiana. Carlos Blanco Bescós, fallecido en 2022 a los 94 años, había sido también arquitecto por la Escuela de Madrid y desarrolló buena parte de su carrera en Asturias, especialmente vinculada a la obra pública y a los centros educativos. Fue arquitecto de la Unidad Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación y trabajó como asesor en Luarca, Cabrales, Pravia y Vegadeo.

Entre las obras del patriarca figura la cafetería Cuitu Negro, en Pajares, construida en 1969 a 1.850 metros de altitud y reconocida por su singular estructura circular sustentada sobre un único pilar. El edificio fue incorporado en 2018 al registro del Docomomo Ibérico.

Enrique mantuvo aquel estudio familiar, aunque sin renunciar a nuevos retos y concursos. Artime recuerda que ambos comenzaron a trabajar juntos cuando todavía eran estudiantes. Compartieron proyectos, horas de tablero, conversaciones sobre arquitectura, arte y música y también los años difíciles de la crisis que golpeó al sector.

«En numerosos proyectos dejó muestra de su talento y de esa sensibilidad para entender la arquitectura», señala Artime. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias expresó sus «más sentidas condolencias» por la pérdida de su compañero.

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La capilla ardiente permanecerá instalada hasta las nueve de la noche de este viernes en el Tanatorio Los Arenales, sala número 10. Sus cenizas serán recibidas este sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia del Corazón de María, donde se celebrará el funeral. Después recibirán sepultura en El Salvador.