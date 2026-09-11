María Luisa García-Manso: «Crece la presencia de autoras en el teatro, pero aún existen desigualdades»

«Las autoras de teatro en España abordaron todo tipo de temas, como dramas históricos. No hay una diferencia palpable con los hombres, aunque sí la hay en la programación de las obras». Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA María Luisa García-Manso, profesora ayudante doctora de la Universidad de Oviedo y experta en estudios de género y artes escénicas, que convirtió al Club en un espacio de memoria y reivindicación durante la conferencia «Mujeres del pasado en la escena de hoy».

El acto, organizado por Tribuna Ciudadana, comenzó con un emotivo recuerdo de Pedro Sánchez-Lazo hacia Alfonso Toribio, expresidente de la entidad fallecido hace un año, cuya labor de más de dos décadas cimentó el éxito de la tribuna, «hasta el punto de que lo que somos ahora se lo debemos a él en buena medida», resaltó.

Pedro Álvarez-Cifuentes, profesor de Filología Portuguesa, destacó la trayectoria académica de García-Manso, que cuestionó el canon literario occidental de Harold Bloom, donde solo figuran cuatro escritoras, todas ellas anglosajonas. Frente a esta exclusión histórica, destacó iniciativas actuales que buscan una representación equilibrada en los escenarios. «Los datos invitan al optimismo: el último informe de la Asociación Clásicas y Modernas reflejó un aumento del 25% en la representación de obras de mujeres durante la temporada 2023-2024», señaló la profesora. Advirtió que, pese a las mejoras de la época democrática, las desigualdades en la programación persisten.

La investigadora hizo un alegato del legado de las escritoras del primer tercio del siglo XX y el doloroso impacto del exilio franquista, que truncó sus derechos y las dispersó por países comoMéxico, Francia o Argentina.

El llamativo caso de María Martínez Sierra

Noticias relacionadas

Figuras como Margarita Xirgu o María Martínez Sierra ejemplificaron esta diáspora. Especial atención recibió el caso de María Martínez Sierra (cuyo nombre real fue María de la Ó Lejárraga), autora oculta tras la firma de su marido, Gregorio Martínez Sierra, para el que siguió escribiendo aun cuando él se fue con otra mujer. García-Manso recordó cómo el enigma psicológico de su autoría compartida saltó a los medios en el año 2000 con la publicación en España de sus memorias «Gregorio y yo», coincidiendo con debates sobre plagios literarios.