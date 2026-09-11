Así es la nueva escultura que sorprende en Oviedo: "Es muy bonita y mejora el entorno"

Sorpresa, curiosidad y fotografías improvisadas a primera hora de este viernes junto a la fuente de la Foncalada. El paisaje urbano de la capital ovetense amaneció con dos nuevos inquilinos: un conjunto escultórico formado por dos peregrinos de 1,90 metros de altura y unos 400 kilos de peso que, desde su descarga a primera hora de la mañana, no han parado de captar las miradas y comentarios de los viandantes.

La operación de montaje comenzó pasadas las ocho de la mañana, cuando un camión grúa procedió a descargar una a una las dos figuras de bronce patinado en marrón para colocarlas en la parte superior del monumento prerrománico, junto a la acera y sin interferir en el tránsito peatonal. Las esculturas, obra de la pintora y escultora Sara Iglesias —autora también del emblemático «Rufo» de la calle Doctor Casal—, representan a un hombre y una mujer ataviados con ropajes de inspiración clásica en homenaje a quienes recorren las rutas jacobeas.

"Estoy alucinada, aquí las estatuas se multiplican", indicaba a las diez de la mañana Álex Gutiérrez, una cordobesa estudiante de Historia del Arte en Oviedo que se vio sorprendida por la presencia de los nuevos caminantes en su ruta habitual. "Ya me parecía curioso el número de esculturas que tenía esta ciudad, pero que aparecieran así de repente me sorprendió todavía más", añadía tras detenerse a contemplar el acabado de las piezas.

No fue la única en detenerse. Zuleimy López, inmigrante boliviana, también paró su marcha para echar un vistazo de cerca a las dos figuras. "Es bonita, muy linda y me anima a hacer algún día el Camino de Santiago", apuntaba tras recordar la impresión que le causó descubrir tiempo atrás que Oviedo era el origen histórico de la ruta jacobea: "Es un filón histórico".

Entre los vecinos del barrio, la acogida combina el impacto del factor sorpresa con la satisfacción por la mejora del entorno. Laude Fernández, que se encontró con la instalación de improviso mientras sacaba a pasear a su perro 'Mayko', lo resumía de forma directa: "Ta guapa, pero no esperaba encontrarme esto ni por lo más remoto". A su juicio, el conjunto escultórico supone "un buen reclamo" para poner en valor "el entorno" de la Foncalada, recientemente remozado tras las obras de rehabilitación acometidas por el Principado. "La zona está mucho mejor", señalaba.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, culmina tras varios meses de espera. La propia artista explicó que la elaboración en barro y posterior fundición le llevó "entre cuatro y cinco meses", y que la colocación se postergó deliberadamente hasta dar prioridad a la restauración del monumento. "Lo hice con mucha ilusión; es el Camino de Santiago y estamos muy volcados con ello", señalaba Iglesias sobre una obra concebida como «una inspiración para quienes hacen el Camino y para quienes lo harán».

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Con su llegada a la Foncalada, estas dos nuevas figuras pasan a incorporarse al reconocido museo al aire libre que salpica las calles ovetenses, reforzando la vinculación de la ciudad con el Camino Primitivo y convirtiéndose, desde este mismo viernes, en una parada obligatoria para caminantes y vecinos.