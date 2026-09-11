Oviedo blinda su seguridad por San Mateo con 337 refuerzos de la Policía Local durante todas las fiestas

Oviedo refuerza la seguridad durante todas las fiestas de San Mateo con 337 servicios extraordinarios de la Policía Local, horas extra que realizan agentes que, según sus turnos ordinarios, están de descanso y que se incorporan al dispositivo especial preparado por el Ayuntamiento. Estos servicios se añaden al funcionamiento habitual de la Policía Local, que mantiene presencia en la ciudad las 24 horas del día. Los refuerzos se concentran principalmente en el Grupo Operativo de Apoyo y Seguridad (GOAS), las patrullas nocturnas, los controles preventivos de alcohol y drogas, la Policía Judicial y la regulación del tráfico.

El operativo diseñado por el área municipal de Seguridad Ciudadana incluye además 73 voluntarios de Protección Civil repartidos en 17 dispositivos especiales, junto a refuerzos específicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en los principales conciertos y acontecimientos de las fiestas. La presencia policial se mantiene durante todo San Mateo y se intensifica en las jornadas y actos que concentran una mayor afluencia, entre ellos el primer fin de semana, el Día de la Seguridad, el Desfile de América en Asturias y la Noche de los Fuegos.

La Policía Local presta especial atención durante las fiestas a la prevención del botellón y de los hurtos, el cumplimiento de los horarios de cierre, la seguridad vial y las zonas en las que se producen mayores aglomeraciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, destaca que San Mateo supone un notable incremento de la actividad en la ciudad y obliga a adaptar el dispositivo a esa realidad. “Oviedo es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo también durante sus fiestas. San Mateo supone un importante incremento de la actividad y de la presencia de personas en nuestras calles y espacios festivos, y desde el Ayuntamiento hemos organizado un dispositivo acorde con esa realidad, aprovechando al máximo los recursos humanos y materiales disponibles”, señala. "Confiamos en el civismo que siempre demuestran los ovetenses, pero estaremos atentos", añade Prado.

Prado apela también al comportamiento de quienes disfrutan estos días de las fiestas y confía en el civismo que los ovetenses demuestran tradicionalmente durante San Mateo. “Queremos que ovetenses y visitantes puedan disfrutar de San Mateo con tranquilidad y seguridad”, afirma.

Bomberos en conciertos y grandes eventos

El operativo se extiende también a los Bomberos de Oviedo. El Parque mantiene su servicio ordinario diario para atender cualquier emergencia en la ciudad, pero incorpora efectivos adicionales durante los actos con mayor afluencia.

Los refuerzos están previstos en los conciertos de "Celtas Cortos", "Molan los 90", Bertín Osborne, Aarón Sevilla, Mónica Naranjo, "Taburete", "Assejadero by Mono Loco", Leiva, "Vetusta Fest" y Rodrigo Cuevas. También hay una planificación específica de Bomberos para el Desfile de América en Asturias y los fuegos artificiales.

73 voluntarios de Protección Civil

Protección Civil despliega, por su parte, 73 voluntarios y un coordinador en 17 servicios especiales entre el 10 y el 21 de septiembre. Su actividad se centra principalmente en la cobertura preventiva de los conciertos programados en La Ería y en otros puntos con una elevada concentración de personas, como el Paseo del Bombé y la zona de chiringuitos.

Entre las jornadas consideradas de especial relevancia preventiva figuran los fuegos artificiales, el concierto de Leiva y el Desfile de América, debido a la elevada asistencia prevista. El número de efectivos se adapta en cada caso a las características de cada evento, la previsión de público y las necesidades que puedan aparecer durante su celebración.

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Prado subraya que la coordinación entre los tres servicios resulta esencial para el funcionamiento del dispositivo. “Tenemos una Policía Local con una presencia muy importante, un SEIS preparado tanto con su servicio ordinario como con refuerzos específicos y una Protección Civil que realiza una extraordinaria labor preventiva y de apoyo a la ciudadanía”, afirma. El objetivo, concluye el edil, es que San Mateo vuelva a llenar Oviedo de vecinos y visitantes y que las fiestas se desarrollen “con las máximas garantías de seguridad”.