Oviedo entra este viernes de lleno en San Mateo al ritmo de "Locomía" y "Alberto & García" y con una tarde para los más pequeños

Las fiestas de San Mateo afrontan este viernes su primera jornada completa después de un arranque multitudinario. Miles de personas acompañaron este jueves el pregón desde la plaza del Ayuntamiento y abarrotaron después la calle Uría para disfrutar del concierto gratuito de Celtas Cortos, en una noche que sirvió para poner en marcha unas celebraciones que hoy continúan con música en distintos escenarios, actividades infantiles y ambiente festivo en las calles. Lo hará al ritmo de grupos como "Locomía" y "Alberto & García" y con una tarde para los más pequeños.

La jornada comienza pronto para quienes quieran aprovechar el programa desde la mañana. El tren festivo gratuito recorrerá el centro entre las 11.30 y las 14.30 horas y de 16.30 a 20.30, con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento y paradas en distintos puntos del centro. También permanecerá abierto el mercado de San Mateo, en el Campo de San Francisco, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

La programación infantil concentrará buena parte de la actividad de la tarde. A las 17.00 horas, el Campo de San Francisco acogerá el concierto de La Fantástica Banda, con su espectáculo «OOH!». En el mismo entorno se desarrollarán además las propuestas gratuitas para niños y familias.

La música será la gran protagonista cuando caiga la tarde. El recinto de La Ería acogerá a las 20.00 horas «Molan los 90», una cita para recuperar algunos de los sonidos más populares de aquella década. Con una producción cargada de luces, visuales y energía, el festival contará con artistas como "New Limit", "Double Vision", Marian Dacal&Eva Martí o "Locomía".

Una hora y media después, a las 21.30 horas, el paseo del Bombé recibirá, con acceso libre, a Alberto & García.

A esa misma hora arrancará en la plaza de Feijoo una nueva sesión del XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco «Espina», también gratuita. La competición contará a las 23.30 horas con la actuación de Stormy Mondays como grupo invitado.

La noche tendrá todavía otra parada musical en la plaza del Paraguas, donde AlaPlaza San Mateo abrirá su programación a las 20.00 horas con Tulsa y Rita Ojanguren, en una propuesta que se prolongará hasta la una de la madrugada.

Mientras tanto, las casetas hosteleras de las plazas de la Catedral y Porlier y del Campo de San Francisco permanecerán abiertas hasta las 03.30 horas, prolongando el ambiente que ya se vivió en el centro durante el estreno de las fiestas.