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Oviedo entra este viernes de lleno en San Mateo al ritmo de "Locomía" y "Alberto & García" y con una tarde para los más pequeños

La segunda jornada de las fiestas de San Mateo apuesta por la música en directo con citas gratuitas en el paseo del Bombé, la plaza de Feijoo y la plaza del Paraguas

El grupo «Locomía», en uno de sus últimos conciertos. | LOCOMIAOFICIAL

El grupo «Locomía», en uno de sus últimos conciertos. | LOCOMIAOFICIAL

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

Las fiestas de San Mateo afrontan este viernes su primera jornada completa después de un arranque multitudinario. Miles de personas acompañaron este jueves el pregón desde la plaza del Ayuntamiento y abarrotaron después la calle Uría para disfrutar del concierto gratuito de Celtas Cortos, en una noche que sirvió para poner en marcha unas celebraciones que hoy continúan con música en distintos escenarios, actividades infantiles y ambiente festivo en las calles. Lo hará al ritmo de grupos como "Locomía" y "Alberto & García" y con una tarde para los más pequeños.

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La jornada comienza pronto para quienes quieran aprovechar el programa desde la mañana. El tren festivo gratuito recorrerá el centro entre las 11.30 y las 14.30 horas y de 16.30 a 20.30, con salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento y paradas en distintos puntos del centro. También permanecerá abierto el mercado de San Mateo, en el Campo de San Francisco, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

La programación infantil concentrará buena parte de la actividad de la tarde. A las 17.00 horas, el Campo de San Francisco acogerá el concierto de La Fantástica Banda, con su espectáculo «OOH!». En el mismo entorno se desarrollarán además las propuestas gratuitas para niños y familias.

La música será la gran protagonista cuando caiga la tarde. El recinto de La Ería acogerá a las 20.00 horas «Molan los 90», una cita para recuperar algunos de los sonidos más populares de aquella década. Con una producción cargada de luces, visuales y energía, el festival contará con artistas como "New Limit", "Double Vision", Marian Dacal&Eva Martí o "Locomía".

Una hora y media después, a las 21.30 horas, el paseo del Bombé recibirá, con acceso libre, a Alberto & García.

A esa misma hora arrancará en la plaza de Feijoo una nueva sesión del XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco «Espina», también gratuita. La competición contará a las 23.30 horas con la actuación de Stormy Mondays como grupo invitado.

La noche tendrá todavía otra parada musical en la plaza del Paraguas, donde AlaPlaza San Mateo abrirá su programación a las 20.00 horas con Tulsa y Rita Ojanguren, en una propuesta que se prolongará hasta la una de la madrugada.

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Mientras tanto, las casetas hosteleras de las plazas de la Catedral y Porlier y del Campo de San Francisco permanecerán abiertas hasta las 03.30 horas, prolongando el ambiente que ya se vivió en el centro durante el estreno de las fiestas.

Oviedo · Del 10 al 21 de septiembre de 2026

San Mateo 2026
Programa día a día

Jueves 10 septiembrePregón
  • Charanga Fanfarria El FelechuDe 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Constitución, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
  • Banda de Música Ciudad de Oviedo: pasacallesItinerario: c/ Doctor Casal, c/ Palacio Valdés, Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco y Plaza de la Catedral
  • Pregón de las fiestasPlaza del Ayuntamiento
  • Espectáculo en la calle Uría: Celtas CortosGratuito
Viernes 11 septiembre
  • Infantil: La Fantástica Banda «Ooh!»Paseo del Bombé · Gratuito
  • Concierto: Molan los 90Recinto La Ería · Venta de entradas: sanmateo.oviedo.es
  • AlaPlaza San Mateo: Tulsa + Rita OjangurenDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Alberto & GarcíaPaseo del Bombé · Acceso libre
  • XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina»: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: Stormy MondaysPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Trofeo Ciudad de OviedoPolideportivo de Ventanielles · Arenas de Manzaneda C.D.
Sábado 12 septiembre
  • Folclore: Banda de Gaitas Centro Asturiano y Asociación Folclórica «La Hedra»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: c/ Campoamor - Centro y Casco Antiguo
  • Charanga La XaranganaDe 12:00 a 15:30 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
  • Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentosTambién a las 17:30 · Campo de San Francisco
  • Infantil: Juan «D» y Beatriz. ¡A jugar!Paseo del Bombé
  • Coros en San Mateo: Masa Coral de Laviana y Coral Polifónica de Asturias Cruz de la VictoriaEscenario del Parque del Oeste
  • Folclore: Grupo de Baile Centro AsturianoDe 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo
  • Talleres creativos: recicla y crea · modelado de cerámica: crea tu llaveroDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Infantil: El Poli MarchosoCampo de San Francisco
  • Infantil: Hadabruja - Puppy's CuentacuentosPaseo del Bombé
  • Charanga La Xarangana (segundo pase)De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Plaza de la Escandalera, c/ San Francisco, Plaza de Riego, Plaza del Ayuntamiento, c/ El Fontán, c/ Magdalena, c/ Cimadevilla y Plaza Porlier
  • Teatro: Mejor no decirloTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: The Bogums + Aurora RojaDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Bertín OsborneRecinto La Ería
  • Concierto: La Última LegiónPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: La Sonrisa de JuliaPlaza Feijoo
Domingo 13 septiembre
  • Folclore: Bandina Tradicional Xácara y Grupo Folclórico «Xeitu»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
  • Charanga ÉliteDe 12:00 a 15:00 · Itinerario: San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera
  • Infantil: Yurta Nómada: un ratín para los cuentosTambién a las 17:30 · Campo de San Francisco
  • Infantil: Billy Boom BandPaseo del Bombé
  • Banda de Música Ciudad de OviedoPlaza Julián Cañedo (Otero)
  • Folclore: Agrupación Folclórica A Media LeguaDe 17:00 a 20:00 · Itinerario: c/ Campoamor - Centro
  • Talleres creativos: dibujo 3D · modelado de cerámica: plato o vaciabolsillosDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Concierto: Aaron SevillaRecinto La Ería
  • Teatro: Mejor no decirloTeatro Filarmónica
  • Gigantes: Oviedo FilarmoníaJosé Manuel Zapata (tenor) y Juan Francisco Padilla (director) · Auditorio Príncipe Felipe · entradas.oviedo.es
  • AlaPlaza San Mateo: Lorena Álvarez + Tania PereiraDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Chimo Bayo y King ÁfricaPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: Love Feroz (ganador 2025)Plaza Feijoo
Lunes 14 septiembre
  • Talleres creativos: dibujar con arena · modelado de cerámica: colgante de puertaDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal · Talleres infantiles sobre las tradiciones de Oviedo en San Mateo · Taller de Empleo «Oviedo Activa»
  • La Petite Caravana: Adrián Conde «El mago más pequeño del mundo» (magia cómica)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
  • Títeres: La niña que riega la albahacaCampo de San Francisco
  • Teatro: NadaTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Las Petunias + Junio 1De 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: BitterykasPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Martes 15 septiembre
  • Talleres creativos: elaboración de pulseras · modelado de cerámica: cuencoDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
  • La Petite Caravana: Cía Los Pintores «Amor Valiente» (títeres)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
  • Infantil: Desekilibrado - Pablo PicalloCampo de San Francisco
  • Teatro: DulcineaTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Sedientos de Cumbia + PuxarraDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Pequeño Club ImposiblePaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concierto: Mónica NaranjoRecinto La Ería
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
Miércoles 16 septiembreSemana de la Movilidad
  • Inauguración de la Semana Europea de la Movilidad 2026Concurso de micro relatos «Historias de Autobús» · www.oviedo.es/ems
  • Talleres creativos: minihuerto en maceta · modelado de cerámica: portalápices o recipienteDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
  • La Petite Caravana: Gloria Sagasti «Cuentos sin correa» (cuentacuentos)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
  • Infantil: Un viaje por jabónCampo de San Francisco
  • Conferencia: América del Sur. Selvas, montañas y glaciaresJosé María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe
  • Coros en San Mateo: Coral La Corredoria y Coro AzabacheEscenario de c/ Julián Cañedo (Otero)
  • Teatro: DulcineaTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Las Ninyas del Corro + AlbinoDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Javi CanteroPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: CarlangasPlaza Feijoo
Jueves 17 septiembre
  • Talleres creativos: pilotaje de drones · modelado de cerámica: cartel decorativoDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
  • La Petite Caravana: Cía Tras la Puerta «Secretos de familia» (teatro de papel)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
  • Infantil: Wanted: se busca mag@ - Mago MartínCampo de San Francisco
  • Conferencia: América del Sur. El mestizaje que creó un continenteJosé María Fernández Díaz-Fomentí · Auditorio Príncipe Felipe
  • Teatro: SurvivalTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Kate Clover + Pete MolinariDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Pop TourPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concierto: TabureteRecinto La Ería
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: Calequi y las PanterasPlaza Feijoo
Viernes 18 septiembre
  • Concierto: Aserradero by Mono LocoRecinto La Ería
  • Día de la Seguridad Ciudadana: exhibición de vehículosDe 17:00 a 20:00 · c/ Pelayo, delante del Teatro Campoamor · Policía Local, Bomberos y Protección Civil
  • Talleres creativos: pilotaje de drones · calcomanías personalizadasDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Nora y los secretos de San MateoDe 17:00 a 19:00 · Plaza Longoria Carbajal
  • La Petite Caravana: Magic Cinema con Feliciano Cornutti (cortometrajes)De 17:00 a 20:00 · Paseo de la Rosaleda
  • Títeres: La Ratita PresumidaCampo de San Francisco
  • Teatro: Un viaje sin retornoTambién a las 21:30 · Teatro Filarmónica
  • Coros en San Mateo: Coro Vetusta y Cantos del FontánSala de Cámara · Auditorio Príncipe Felipe
  • AlaPlaza San Mateo: Máquina + Sal del CocheDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Alejo StivelPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock: grupos participantesPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: Vera FaunaPlaza Feijoo
Sábado 19 septiembreDía de América en Asturias
  • Escape Room: El secreto del Campo San FranciscoDe 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 · Inscripciones en la jaima del Paseo del Angelín
  • Infantil: Lobo Feroz, Puppy's Cuenta CuentosCampo de San Francisco
  • Infantil: TalentsPaseo del Bombé
  • 74ª edición del Día de América en AsturiasFiesta de Interés Turístico Nacional · Desfile multicultural por las calles céntricas con carrozas, haigas y grupos folclóricos, en homenaje a los asturianos que se fueron a América y a los miles de inmigrantes que residen en Oviedo
  • Talleres creativos: pintacaras de fantasía · tatuajes de hennaDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • XV Noche Lunática de la Universidad de Oviedo 2026De 19:00 a 23:00 · Facultad de Ciencias, Jardín Sur · Observación astronómica, exposiciones, talleres y charlas · Entrada libre hasta completar el aforo
  • Teatro: Madre de películaTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Hoodo Gurus + Branquias JohnsonDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concurso de Rock: gala final con los tres grupos finalistas y fallo del juradoPlaza Feijoo · Acceso libre
  • Concierto: LeivaRecinto La Ería
  • Concierto: Amistades PeligrosasPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concurso de Rock · artista invitado: Puño DragónPlaza Feijoo
  • V Carrera Las Reliquias - PerdonanzaPlaza de la Catedral · Asociación Hermanos Estudiantes Oviedo · desafioreliquias.org
  • Semana Europea de la Movilidad: ruta en bicicleta por la senda verdeDesde el Parque de Invierno hasta Las Caldas
  • Horarios especialesCasetas de uso hostelero: sólo de 12:00 a 14:00 · Tren festivo: sólo servicio de mañana
Domingo 20 septiembreFuegos artificiales
  • Folclore: Banda de Gaitas «El Carbayón» y Agrupación Folclórico Cultural «La Inmaculada»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
  • Infantil: Pequeños Ilusionistas - Mago PelayoCampo de San Francisco
  • Charanga La XaranganaDe 12:30 a 15:30 · Itinerario: c/ San Bernabé, c/ Nueve de Mayo, c/ Manuel Pedregal, c/ Campoamor, c/ Dr. Casal, c/ Palacio Valdés, c/ Pelayo y Plaza de la Escandalera
  • Infantil: Dubbi KidsPaseo del Bombé
  • Folclore: Grupo Folclórico «Trasgu»De 17:00 a 20:00 · Itinerario: Casco Antiguo
  • Talleres creativos: globoflexia · manicuraDe 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Charanga La Xarangana (segundo pase)De 18:00 a 21:00 · Itinerario: Paseo del Bombé, c/ Suárez de la Riva, c/ El Fontán, Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Riego y Plaza Porlier
  • Concierto: Vetusta FestRecinto La Ería
  • Final FestiAmas (14ª edición)Plaza Feijoo · Acceso libre
  • Teatro: Madre de películaTeatro Filarmónica
  • AlaPlaza San Mateo: Holy Wave + De FemDe 20:00 a 01:00 · Plaza del Paraguas · Acceso libre
  • Concierto: Orquesta MondragónPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Espectáculo de fuegos artificiales: La danza de las estrellasParque Tuero Bertrand (Montecerrao)
  • Marcha Ciclista Solidaria Oviedo - CovadongaPlaza del Palacio de Deportes · Grupo Cicloturista Extremely Bikes
Lunes 21 septiembreFestividad de San Mateo
  • Folclore: Banda de Gaitas Centro AsturianoDe 11:30 a 14:30 · Itinerario: Plaza de la Catedral - c/ Gascona
  • Misa en honor de San MateoCatedral de San Salvador
  • Charanga Fanfarria El FelechuDe 12:00 a 15:00 · Itinerario: Plaza Daoiz y Velarde, Plaza del Ayuntamiento, c/ Cimadevilla, c/ Rúa, Plaza Porlier y c/ Gascona
  • Parque de atracciones: ciudad hinchableDe 12:00 a 14:30 · Paseo de la Rosaleda
  • Espacio Multijuegos: juegos tradicionalesDe 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 · Campo de San Francisco
  • Banda de Música Ciudad de Oviedo: concierto de la Festividad de San MateoPlaza de España
  • Concierto: Vuelta AbajoPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Infantil: La Magicleta - Mago MartínCampo de San Francisco
  • Infantil: Rock Star for KidsPaseo del Bombé
  • Holy PartyPaseo de la Rosaleda
  • Teatro: Pijama para seisTambién a las 21:30 · Teatro Filarmónica
  • Concierto: Eva HeviaPaseo del Bombé · Acceso libre
  • Concierto: Rodrigo CuevasRecinto La Ería
Durante las fiestasTodos los días
  • Mercado de San MateoCampo de San Francisco (Avd. de Italia) · Todos los días de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 · Sábados, domingos, festivos y Día de América en Asturias: de 13:00 a 21:00
  • Casetas de uso hosteleroPlaza de la Catedral, Plaza de Porlier y Campo de San Francisco · De domingo a jueves de 12:00 a 03:30 · Viernes, sábados y domingo 20 de 12:00 a 04:00 · Sábado 19 de 12:00 a 14:00 · Incluye el I Festival del Mojito de Oviedo, ambientación musical y actuaciones en vivo
  • Menú del Indiano · Jornadas gastronómicasDiseñado por Nacho Manzano con productos que unen Asturias y América a través de la gastronomía · www.menudelindiano.com
  • Punto de Respetoc/ Eusebio González Abascal · Información sobre cómo actuar si se es víctima o testigo de una situación de violencia · Oviedo Violeta
  • Tren festivo · GratuitoSalida: Plaza del Ayuntamiento · De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 (el 19/09 sólo servicio de mañana) · Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, c/ Magdalena, c/ Campomanes, c/ Martínez Marina, c/ Cabo Noval, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Uría, c/ Conde de Toreno, c/ Santa Susana, c/ Marqués de Santa Cruz, c/ Fruela, c/ Jesús y Plaza del Ayuntamiento
  • XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo «Alejandro Blanco Espina»Plaza Feijoo · Acceso libre · Grupos participantes a partir de las 21:30 · Gala final el sábado 19 a las 21:00
  • Espacio GamingCampo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
  • Carrusel de maderaCampo de San Francisco · De 17:00 a 20:00 · Sábados, domingos y lunes 21: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
  • Espacio Multijuegos: ¡Juega Madera, dale al coco y a la Madera!Campo de San Francisco · De 17:00 a 20:00
  • Tío Vivo de NoldiCampo de San Francisco · De 16:30 a 20:00
  • Parque de atracciones: karts y monolito de escaladaPaseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00
  • Parque de atracciones: ciudad hinchablePaseo de la Rosaleda · De 17:00 a 20:00
  • Semana Europea de la Movilidad: El autobús es tuyo, ¡ponle nombre!Visitas escolares al autobús eléctrico · www.oviedo.es/ems
Actividades deportivas
  • 61 Rally Princesa de Asturiasc/ Uría - La Florida - Plaza Ferroviarios · Automovilismo Club Principado · www.rallyprincesa.com
  • Campeonato de España de Armas Deportivas VeteranosClub Campo Tiro Olímpico · Club Principado Tiro Olímpico · www.clubdetiroprincipado.com
  • Copa Iberdrola de ClubesCorredoria Arena · Club Bádminton Oviedo
  • XXXI Copa Ciudad de OviedoPolideportivo Vallobín · Oviedo Balonmano Base · www.baseoviedo.com
  • XXXV Torneo Nacional de Petanca Ciudad de OviedoPistas Municipales de Petanca Ciudad de Oviedo · Federación Asturiana de Petanca
  • Torneo Tenis San Mateo 2026Pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste · Club Pro-tenis · www.clubprotenis.com
Después de San Mateo
  • Folclore: Asociación de Baile y Música Tradicional «La Xordia» y Asociación de Baile y Danza Tradicional «Filandón»De 11:30 a 14:30 · Itinerarios: Casco Antiguo y c/ Campoamor - Centro
  • Semana Europea de la Movilidad: ruta a pie por el Monte NarancoPara descubrir su patrimonio natural, paisajístico y cultural · www.oviedo.es/ems
  • Romería del CristoParque del Truébano · Romería asturiana con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Bandina Tradicional Xácara y el Grupu de Baile Tradicional de Fitoria · Folclore, música y actividades infantiles
  • Romería del Cristo · programa12:00 misa en la Iglesia del Cristo de las Cadenas · 12:30 Pequeños Ilusionistas, Mago Pelayo · 16:30 Un Viaje por Jabón · De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 juegos tradicionales · 19:00 Los Testigos
  • Semana Europea del DeportePlaza del Palacio de Deportes · Ayuntamiento de Oviedo
  • 7ª Competición Liga Asturiana de Tiro con Arco 3D de BosquePlaza del Palacio de Deportes · Club Deportivo Básico Arqueros del Xabalín · arquerosdelxabalin.es
  • Carrera HUCA · Carrera popularHUCA · facebook.com/carrerahuca
Programa sujeto a cambios · Fuente: Ayuntamiento de Oviedo sanmateo.oviedo.es

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