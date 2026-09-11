El Principado da luz verde a la ampliación de la cantera del Naranco en 5,34 hectáreas: a cambio se aumentará el espacio protegido

La ampliación de la cantera del Naranco ha superado uno de los principales trámites necesarios para poder seguir adelante. El Principado acaba de dar el el visto bueno ambiental a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que permitirá incorporar a la explotación minera 5,34 hectáreas actualmente clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección del Monte Naranco. Esos terrenos, situados junto a la zona ya explotada de Los Cuarteles y próximos al núcleo rural de El Lugarín, pasarán a tener la consideración urbanística de suelo para industrias extractivas.

La resolución de la Consejería de Medio Ambiente no supone que las máquinas puedan comenzar inmediatamente a trabajar sobre las 5,34 hectáreas. Lo que hace es declarar ambientalmente viable el cambio del planeamiento que permitirá que esos terrenos puedan destinarse en el futuro a la cantera, siempre condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas durante la evaluación ambiental. La modificación parte de una necesidad planteada por la propia explotación. Según se detalla en el expediente, la actividad extractiva en el área de Los Cuarteles está llegando a su fin por el agotamiento de los recursos disponibles, por lo que se pretende prolongar la cantera hacia terrenos colindantes. El Plan Especial de la Cantera del Naranco ocupa actualmente un ámbito de 201,31 hectáreas en la ladera norte del monte, dentro de la parroquia de Villapérez.

Más superficie protegida a cambio

La operación, sin embargo, no consiste únicamente en ampliar el terreno disponible para la cantera. El planeamiento prevé al mismo tiempo retirar del uso extractivo una superficie bastante mayor en otras dos zonas del Naranco. En concreto, 15,36 hectáreas de Nozalicos-Cogollo y otras 8,42 de Folgueras, actualmente clasificadas como suelo susceptible de explotación minera, pasarán a tener la consideración de suelo no urbanizable de especial protección Monte Naranco.

Ese intercambio constituye uno de los principales argumentos ambientales de la propuesta. El estudio concluye que resulta preferible permitir la continuación de la explotación junto a la zona que ya está siendo utilizada y, a cambio, preservar de futuras labores mineras las dos áreas de Folgueras y Nozalicos-Cogollo. El expediente subraya que la superficie que pasa a protección es más de cuatro veces mayor que la que se incorpora a la cantera.

Los ecologistas cuestionan la ampliación

La resolución ha provocado las críticas de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que rechaza que una parte actualmente protegida del Naranco pueda incorporarse a la explotación. La organización acusa al Gobierno regional de permitir que la cantera siga «comiendo la parte protegida del monte Naranco» y sostiene que la modificación responde al acuerdo entre el Ayuntamiento y ArcelorMittal para ampliar la industria extractiva.

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La Coordinadora pone especialmente el acento en el valor natural y paisajístico de las 5,34 hectáreas afectadas y asegura que en la zona existen bosques con robles, fresnos, arces, chopos y castaños, además de ejemplares de encina y áreas arbustivas con sauces, avellanos y tojos. También recuerdan la proximidad de varios núcleos habitados. Señalan a Llugarín, Ladines, Folgueras, Quintana, Villanueva, Nora y La Pedrera, en Oviedo, y a La Vega y Cadage, en Llanera, y sostienen que sus vecinos llevan décadas soportando efectos asociados a la explotación como el ruido, el polvo, la contaminación del aire y el tráfico de vehículos pesados.