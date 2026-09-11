Los problemas no cesan en el colegio público de Educación Especial de Oviedo: varios alumnos comienzan el curso sin tener asignado transporte escolar

Varios alumnos del Colegio de Educación Especial (CEE) Latores continúan sin disponer de transporte escolar cuando ya ha finalizado la primera semana del curso. La Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro denunció este viernes la situación y reclamó a la Consejería de Educación y al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) que adopten medidas de manera inmediata para garantizar que ningún estudiante se quede sin poder acudir a clase.

El colegio se encuentra alejado del casco urbano de Oviedo y dispone de conexiones de transporte público limitadas, una circunstancia que dificulta que las familias puedan buscar alternativas cuando falla el servicio escolar. La AMPA alerta además de que el problema se agrava en aquellos hogares que no disponen de vehículo propio o en los que los padres tienen que compatibilizar los desplazamientos al colegio con sus horarios laborales. "Las familias no podemos asumir las consecuencias de esta falta de previsión; nuestros hijos tienen derecho a llegar a su colegio y este derecho debe de estar garantizado desde el primer de curso".

La asociación reclama también que las rutas cuenten con profesionales con la formación necesaria para atender adecuadamente a los alumnos durante los desplazamientos. Su principal petición, no obstante, pasa ahora por resolver las incidencias pendientes para que todos los escolares puedan llegar al centro con normalidad. La AMPA atribuye lo ocurrido a una falta de previsión y planificación en el comienzo del curso y pide a Educación y al CTA que regularicen cuanto antes la situación.

Noticias relacionadas

Desde la asociación insisten en que garantizar la escolarización implica también asegurar que los alumnos puedan desplazarse hasta el colegio en condiciones adecuadas. La reivindicación llega después de que el curso comenzara sin que todos los estudiantes de Latores tuviesen asignado el transporte necesario, obligando a algunas familias a buscar alternativas para que sus hijos puedan acudir al centro.