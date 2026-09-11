Victoria Blanco, influencer de cultura asturiana: "En San Mateo salgo a pecar, no a que me perdonen los pecados"

Pedagoga, realizadora y divulgadora de la cultura asturiana en redes, Victoria Blanco (Oviedo, 2001) recuerda sus San Mateos de botellón y fuegos artificiales, reclama unas fiestas más populares y accesibles, con hueco para los artistas locales más allá de la gaita, y desvela el curioso origen de una celebración que nació del perdón de los pecados.

-¿Quién es Victoria Blanco?

-Soy pedagoga y también realizadora. Me dedico a divulgar en redes temas de cultura asturiana, y últimamente también del asturiano, de una forma más amena y divertida, no tan formal. Además, acabo de empezar un podcast en YouTube, donde hablo más largo y tendido.

-¿Por qué se le queda corto el formato de las redes?

-Es más bien que no me gusta. A veces tienes que recortar demasiado y prefiero indagar más. Entiendo que es lo que funciona hoy en día y no reniego de ello, pero dentro de lo que te obliga el sistema, intento buscar un punto medio: un contenido más largo, menos estimulante que ese que nos vuelve locos la cabeza, a los críos y a nosotros.

-¿Cuál es su primer recuerdo de San Mateo?

-De niña no me llevaban mucho, pero de adolescente recuerdo los fuegos artificiales en el parque de Invierno, cuando empezaba a caer la pólvora y tenías que escapar como pudieras.

-¿Iba con sus padres o de botellón?

-Íbamos de botellón. Sinceramente, padres, ninguno.

-Cada vez hay menos. ¿Le da pena?

-Un poco, porque siempre se ha hablado del botellón como algo negativo, pero yo me lo pasaba muy bien. Todavía queda algo en el Campillín, pero en los últimos años te echaban: tenías que ir corriendo delante de la Policía a la plaza del Sol, bajar al Campillín, volver a la plaza del Sol, luego al San Francisco y de ahí al Ayuntamiento. Todo por beber, ¿eh? Tampoco me escondo.

-¿Le tocó la época de los conciertos en la plaza de la Catedral?

-Sí, me acuerdo del de Natos y Waor. Creo que ese año cerraron los accesos por la cantidad de gente que había. Y hay polémica con eso, porque dicen que no se pueden hacer conciertos en la plaza de la Catedral por si se resiente el edificio, pero una carrera de motos no tambalea los cimientos.

-¿Es lo que más echa de menos de San Mateo?

-Es verdad que ahora están poniendo más cartelera gratuita, y menos mal, porque si no era exagerado. No puede ser todo de pago: hay que hacer la cultura accesible. Con el botellón pasa lo mismo: los chavales no tienen dinero para pagar seis euros o lo que cueste una copa, y por eso lo hacen. Eso sí, que la gente sea guarra tampoco me gusta; ojalá lo tiraran todo al contenedor. Pero defiendo unas fiestas más populares, en las que la gente también participe y pueda elegir.

-¿Echa en falta más cultura asturiana en las fiestas?

-Me gustaría que hubiera más mezcla y que no tiremos del cliché de la banda de gaitas, que obviamente está genial y me gusta, pero que no sea lo único, como una estampita puesta para la foto. Que haya otras expresiones y artistas emergentes de aquí. Tengo que reconocer que en la cartelera hay grupos asturianos, tanto de folk como de otros géneros como el punk, y hay que darles cabida en la escena, no programar únicamente conciertos de pago de artistas consagrados que están de gira.

-Además de los conciertos de pago, están los de la plaza de Feijoo o la del Paraguas. ¿Dónde la veremos este año?

-En ambos. Traen grupos muy buenos: Carlangas, Puño Dragón y, ojo con ellas, Las Petunias. También Lorena Álvarez y Tania Pereira, que son de aquí. Me ha gustado que este año por lo menos hayan incluido variedad de géneros y artistas asturianos.

-Está usted metida además en el tema organizativo.

-El año pasado colaboré con Fiestas Populares. Lo que siempre han buscado es que los chiringuitos sean de las asociaciones. Tienen también su propia programación de actividades multiculturales, aunque este año, por lo que tengo entendido, no les han dejado hacer parte de ella.

-¿Cómo colabora con ellos?

-Les hice un vídeo de difusión. Era un vídeo divertido en el que preguntaba a la gente por la calle si conocía el origen de San Mateo, si sabía que no es el patrón de Oviedo, y otros datos históricos curiosos. Terminaba diciendo que las fiestas no son solo para pasarlo bien, sino también para colaborar con entidades sociales, porque el dinero de esos chiringuitos se reinvierte en el funcionamiento de las propias asociaciones.

-¿Y cuál es el origen de San Mateo?

-Un papa, no sé si en el siglo XV o por ahí, vio que venían muchísimos peregrinos a que les perdonaran los pecados el día de la Exaltación de la Cruz, una de tantas fiestas católicas. Como no daban abasto para perdonarlos a todos el mismo día, les dio un margen de siete días antes y ocho después, y el último día en que se podían perdonar los pecados era justo San Mateo. Claro, la gente, contenta y con los pecados perdonados, dijo: «Venga, a seguir de fiesta». Es broma, pero la celebración empezó a popularizarse mucho. Los patrones de Oviedo son Santa Eulalia y San Salvador, al que está dedicada la Catedral, y tienen sus misas y sus fiestas, pero con los siglos San Mateo los fue eclipsando, supongo que por la cantidad de gente, y acabó siendo la que más repercusión ha tenido.

-Hoy las fiestas abarcan mucho más.

-Sí, tienen muchas partes, no solo casetas y conciertos. Por ejemplo, el Día de América en Asturias nació en los años cincuenta pensando en los que se habían ido. Ahora se le ha dado un carácter más amplio: los que se fueron, los que han venido y las diferentes culturas. Se ha ido ampliando hasta llegar a un cartel de dos semanas con un montón de eventos.

-¿Y usted a qué sale?

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