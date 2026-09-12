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Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado

Los siniestros se produjeron pasadas las 11.30 horas de esta mañana

Uno de los sinoestros.

Uno de los sinoestros. / DGT

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Dos accidentes de tráfico están generando retenciones de varios kilometros en la salida desde la capital a la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), a la altura de Parque Principado. Los siniestros se produjeron pasadas las 11.30 horas de esta mañana.

La Guardia Civil se encuentra en el lugar para tratar de recuperar lo normalidad en el tráfico.

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