"No te acostumbras": así fue la vertiginosa subida a la torre de la Catedral de Oviedo para colocar las banderas de la Perdonanza

Las cinco banderas de la Perdonanza ya ondean en lo alto de la Catedral. Joaquín Álvarez, Xuaco, volvió a enfrentarse este sábado a una de esas subidas a las que asegura que resulta imposible acostumbrarse. Cerca de una hora necesitó para llegar a la torre y colocar los cuatro pequeños estandartes y la bandera principal. Y esta vez el viento se encargó de añadir un toque extra al recorrido. «Ha sido una de las ascensiones más emocionantes», reconocía nada más terminar. El motivo estaba a la vista desde la plaza: las banderas comenzaron a ondear con fuerza en cuanto quedaron colocadas.

Este es el cuarto año en el que Xuaco se encarga de la operación desde que retomó esta tarea la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias. No obstante, la experiencia no impide que esta hora de ascensión y bajada sea un cúmulo de sensaciones. «No me acostumbro. Es muy impresionante y verdaderamente vertical», resumió. Hay momentos del ascenso en los que la arquitectura gótica de la Catedral se muestra desde una perspectiva reservada a muy pocos. Peldaños, elementos metálicos y estrechos pasos conducen progresivamente hacia la aguja. Después llega el tramo en el que desaparecen algunas de esas protecciones y toca recurrir al material y, sobre todo, a la experiencia acumulada durante años de trabajos verticales y escalada. «No te acostumbras a escalar una Catedral de punta gótica», señala.

Las cinco banderas viajaron esta vez con él durante toda la subida, guardadas en la mochila hasta alcanzar sus respectivos puntos de colocación.Para Xuaco esta ascensión tiene dos componentes: uno personal y otro cultural. Su padre se crió en El Fontán y le relataba historias de aquellos tiempos en los que algunos jóvenes se aventuraban a subir por la torre de la Catedral alrededor de las fiestas de San Mateo. Décadas después, su hijo convirtió esta tarea en una de las citas más especiales de su calendario como guía y escalador. «A nivel personal, como guía, es la escalada más emocionante», asegura. Y todavía conserva un reto pendiente: llegar algún día hasta el punto más alto y culminar por completo una ascensión que, por mucho que repita, sigue consiguiendo impresionarle.

El recorrido permite contemplar además a pocos centímetros elementos arquitectónicos que desde la plaza apenas se distinguen. Álvarez habla de las gárgolas, de los remates de la torre o de la bola de bronce con una mezcla de respeto y fascinación. «Las revoluciones se te suben», reconoce sobre una experiencia que considera especial. En esta ascensión, la metereolgía resulta decisiva. La colocación tenía que realizarse antes del comienzo de la Perdonanza, será el lunes, y las previsiones para las próximas jornadas aconsejaban aprovechar el tiempo seco. «Con lluvia es mucho más peligroso y tedioso», explica. El problema no está únicamente en el agua. En la cara norte aparece musgo y algunos de los elementos por los que debe pasar pueden volverse especialmente resbaladizos. Por eso, insiste, el trabajo requiere «un día que esté seco».

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Una revisión desde lo más alto

La subida sirve también para comprobar el estado de los elementos que permiten colocar las banderas. La impresión general de Álvarez es positiva. Los ganchos y los componentes metálicos se encuentran en buenas condiciones, aunque sí ha detectado desgaste en algunas de las cuerdas utilizadas para sujetar los estandartes. El problema se produce especialmente por el contacto continuado con la piedra. «Las cuerdas finas, con el roce, se van deshilachando», detalla. La correspondiente a la bandera principal está ya «un poco tocada» y considera conveniente renovarla para próximas ocasiones.