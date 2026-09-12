El arzobispo de Santiago y exdirector general de la Policía serán reconocidos en Oviedo

El hotel de la Reconquista volverá hoy a convertirse en punto de encuentro entre Asturias y Galicia. Allí, a partir de las 13.00 horas, la Asociación Día de Galicia en Asturias, presidida por Manuel Fernández Quevedo, distinguirá con su insignia de oro al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y al presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río Sendino. Ambos recibirán también el carné de socios de honor en una ceremonia con presencia de representantes políticos como el Alcalde, Alfredo Canteli, y el portavoz del Principado, Guillermo Peláez. También acudirán empresarios y agentes sociales de las dos comunidades y que servirá de cierre a tras un fin de semana de celebraciones por su trigésimo primera edición.

Para Rafael del Río, el reconocimiento tiene además un componente especialmente personal. Palentino de nacimiento, pero estrechamente vinculado durante años tanto a Asturias como a Galicia, recibe la distinción con la emoción porque no se esperaba este reconocimiento. A lo largo de su carrera visitó con frecuencia la región durante su etapa como director general de la Policía, cuando mantenía contacto habitual con la Jefatura de Oviedo y las comisarías de Gijón y Avilés.

Su trayectoria ha estado marcada por dos mundos que en principio podrían parecer alejados: la seguridad y la acción social. Un día su teléfono sonó para liderar Cáritas. Del Río ni siquiera era voluntario de la organización y llegaba de un ámbito profesional acostumbrado a la disciplina, las jerarquías y las estructuras muy definidas. De pronto, tuvo que aprender a trabajar en una institución en la que buena parte de la fuerza descansaba en los voluntarios y donde escuchar era tan importante como decidir. La adaptación, admite, no fue inmediata. Con el tiempo, sin embargo, aquella etapa acabaría convirtiéndose en «la experiencia más hermosa» de su vida.

Cáritas modificó también su manera de mirar los problemas. Allí aprendió, explica, que la realidad casi nunca se divide entre buenos y malos, aciertos y errores o blancos y negros. Detrás de cada persona existen circunstancias, historias y matices que obligan a detenerse antes de juzgar. De aquella época se quedó además con otra convicción: la importancia de rodearse de personas que sepan más, aporten otros puntos de vista y sean capaces de decir, llegado el momento, que una decisión no es la adecuada.

Ese mismo espíritu continúa presente en su labor al frente de la Fundación Policía Española, que preside desde hace 27 años. La entidad colabora con la Dirección General de la Policía, especialmente en tareas de formación, y organiza cursos allí donde se detectan necesidades específicas. Pero Del Río reivindica también otra función: ayudar a mostrar una cara de la Policía menos visible, la que aparece lejos de las grandes intervenciones y se concreta en el auxilio cotidiano al ciudadano.

Quizá por eso, después de haber conocido de cerca instituciones tan distintas, Del Río no ve tanta distancia entre unas y otras. Policía y Cáritas, sostiene, actúan desde ámbitos completamente diferentes, pero comparten una misma idea de fondo: servir a la sociedad y estar cerca de quien necesita ayuda.

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Esa experiencia le lleva también a mostrarse prudente ante debates como el de la situación de Ceuta. Recuerda, en cambio, que los movimientos migratorios forman parte de la historia y que los españoles también buscaron durante décadas oportunidades fuera de sus fronteras.