El colegio de Oviedo donde estudió la reina Letizia quiere darle su nombre al salón de actos

La reina Letizia volverá el próximo jueves a uno de los lugares donde empezó a construirse su historia en Oviedo. La monarca presidirá en el colegio público La Gesta el acto oficial de apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria a nivel nacional, más de cuatro décadas después de haber cruzado por primera vez sus puertas como alumna. Allí estudió siete cursos, entre 1980 y 1986. Ahora regresará convertida en reina. «Lo afrontamos con mucha ilusión pues somos conscientes de que será un momento histórico para el cole», resume su director, Andrés Flórez.

Durante el acto, La Gesta será algo más que el escenario elegido para el comienzo oficial del curso escolar. Será el colegio de una niña que volverá muchos años después al lugar donde aprendió las primeras lecciones, hizo amigas y dejó atrás una parte de su infancia. La elección del centro por parte de la Casa Real devuelve así a Oviedo a un primer plano de la agenda institucional, pero también coloca en el centro de la jornada la memoria de una antigua alumna.

Letizia Ortiz cursó en La Gesta desde segundo hasta octavo de la antigua EGB. Los pupitres, los pasillos y las aulas que conoció entonces pertenecen ya a otra época, pero el colegio conserva el vínculo con aquella etapa de su vida. El jueves, a las 12.00 horas, entre alumnos, profesores y representantes de la comunidad educativa, ese pasado volverá a hacerse presente de manera visible.

No será, en cualquier caso, la primera vez que la reina regrese al centro. En 2008, cuando todavía era princesa de Asturias, visitó La Gesta junto a Felipe VI con motivo del 50.º aniversario del colegio. Fue entonces cuando pudo reencontrarse con antiguas compañeras y profesoras, muchas de ellas ya jubiladas, y recuperar recuerdos de sus años de infancia en Oviedo. Antes de su boda, celebrada en 2004, Letizia Ortiz y el entonces príncipe Felipe también habían visitado el colegio.

Ahora será diferente. Aquellas visitas tuvieron el sabor del reencuentro; la del jueves tendrá además el carácter de una jornada histórica. En La Gesta llevan días preparando el recibimiento. «Estamos ya trabajando en el decorado, tenemos la responsabilidad de hacer una buena representación de la escuela», explica Flórez. El colegio quiere aprovechar la ocasión para mostrar su presente, sus proyectos y la forma en la que trabaja con los alumnos.

«Vamos a enseñar un poco lo que es el centro, la esencia de nuestros proyectos y nuestro trabajo de calidad que hacemos con mucho cariño», señala el director. Esa será, en buena medida, la otra cara de la visita: que la antigua alumna pueda conocer el colegio que existe hoy y que sus actuales estudiantes puedan poner rostro en vivo y en directo a una historia que habían oído una y otra vez.

La jornada llegará, además, mientras La Gesta mantiene pendiente la recuperación de su salón de actos. El consejo escolar aprobó recientemente una propuesta para que este espacio lleve el nombre de la Reina Doña Letizia. El salón está pendiente de ser reformado con una inversión conjunta del Ayuntamiento y el Principado tras una década cerrado por una plaga de carcoma. La iniciativa permanece suspendida y está supeditada a la reforma necesaria para su reapertura.

Noticias relacionadas

La Gesta recibirá a una reina, pero durante unas horas volverá a recibir también a aquella niña que estudió allí entre 1980 y 1986. Un regreso al lugar donde, mucho antes de los palacios y las ceremonias, comenzó su historia en Oviedo.