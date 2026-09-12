Delegación del Gobierno autoriza una manifestación de 3.000 personas por el centro de Oviedo en plenas fiestas de San Mateo en repulsa por la agresión a Rosón y Jorge Fernández

La agresión que sufrieron durante la primera noche de San Mateo el exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández ha desembocado, apenas un día después, en una movilización de grandes dimensiones por el centro de Oviedo. La concentración de repulsa por lo ocurrido, convocada inicialmente para esta tarde en la plaza de la Catedral, se ha transformado en una manifestación para la que los organizadores calculan unas 3.000 personas y que no cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento. «No nos parece normal que se haga esto por todo lo que conlleva», señala el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

Rosón y Fernández denunciaron haber sido agredidos por un grupo de unos ocho jóvenes a los que califican de «fascistas» después de recriminarles que arrancasen una bandera arcoíris y un cartel antirracista de una de las casetas de «Fiestes Populares Uviéu» instaladas en la plaza de la Catedral.

La Delegación del Gobierno ha dado vía libre a la marcha pese al informe desfavorable remitido por la Policía Local, que advierte de los problemas de seguridad y movilidad que puede provocar hacer coincidir una protesta de esas dimensiones con el primer sábado de San Mateo. La manifestación está comunicada entre las siete de la tarde y las diez de la noche y partirá de la plaza de la Catedral para recorrer el centro, con paso por Uría y Fray Ceferino, y terminar en la calle Manuel Pedregal, donde se encuentra la sede del Partido Popular.

El destino final de la marcha tampoco convence al gobierno municipal. «Al menos eso es lo que nos han comunicado, algo que tampoco entendemos», señala Prado sobre la decisión de concluir la protesta ante la sede de los populares.

El cambio se produjo a última hora. Lo que estaba previsto inicialmente era una concentración de repulsa en la Catedral bajo el lema «Asturies sin miedo», convocada por «Fiestes Populares Uviéu» después del ataque sufrido por Rosón y Fernández. Finalmente, los convocantes comunicaron una manifestación que atravesará algunas de las calles más concurridas de la ciudad justo en una tarde en la que se espera una elevada presencia de personas por las fiestas.

Refuerzo policial

La decisión ha obligado a reforzar de forma importante el dispositivo policial de una jornada que ya se preveía especialmente concurrida por San Mateo. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local tienen preparados operativos para compatibilizar el desarrollo de la marcha con los numerosos actos festivos y la presencia de miles de personas en las calles.

La Policía Local había advertido expresamente a la Delegación del Gobierno de las dificultades que supondría esa coincidencia. En su informe, firmado este sábado por el comisario jefe accidental, señala que las fiestas generan ya «una importante concentración de personas» y un incremento significativo de la circulación peatonal y rodada, especialmente durante un sábado y en el horario elegido para la protesta.

Entre los riesgos que enumera la Jefatura figuran un incremento considerable de la densidad de personas en determinados puntos del recorrido, dificultades para garantizar la circulación y movilidad de peatones y vehículos, posibles afecciones a los accesos y salidas de las zonas donde se celebran actos festivos y mayores problemas para mantener despejadas las vías de emergencia y evacuación.

El informe advierte también de los riesgos derivados de posibles aglomeraciones y de los cruces entre quienes participen en la manifestación y las personas que estén disfrutando de las fiestas. A ello añade la necesidad de establecer un dispositivo policial extraordinario que permita garantizar simultáneamente la seguridad de los actos de San Mateo y el normal desarrollo de la protesta.

La Policía Local sostiene que la coincidencia temporal y espacial de ambos acontecimientos «incrementaría de manera significativa las necesidades de seguridad y vigilancia». El dispositivo preparado para San Mateo tiene que atender ya la vigilancia de las zonas de mayor concentración, la regulación del tráfico, la prevención de incidentes, las emergencias y la protección de los asistentes a los diferentes actos.

La celebración de la manifestación, sostiene la Jefatura, obligará además a redistribuir efectivos y podría afectar a la capacidad operativa para responder ante cualquier incidencia durante las fiestas. Una elevada congestión en determinados puntos podría dificultar igualmente una eventual intervención policial, sanitaria o de los servicios de emergencia.

Por todo ello, la Policía Local emitió un informe desfavorable a la celebración de la manifestación en la fecha, horario y recorrido comunicados. Como alternativa, planteó la posibilidad de realizarla en otra jornada, otro horario o mediante un itinerario que evitase las principales zonas de concentración de las fiestas, lo que permitiría reducir las afecciones y facilitar la organización del dispositivo de seguridad.

Prado ha trasladado también su preocupación por que una marcha de estas características atraviese el centro precisamente durante uno de los momentos de mayor afluencia de San Mateo. El edil de Seguridad Ciudadana tenía previsto acudir a las siete de la tarde a la concentración de la Catedral junto a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, en representación del equipo de gobierno y para mostrar su rechazo a la agresión.

Los dos ediles acudirán al acto inicial de la Catedral, pero no se sumarán posteriormente a la manifestación. El gobierno municipal separa así su condena a la agresión sufrida por Rosón y Fernández de su rechazo a que la protesta recorra el centro de Oviedo durante una de las jornadas con mayor afluencia de las fiestas.

Los hechos

El origen de la movilización está en los hechos ocurridos poco antes de las cuatro de la madrugada del viernes en la plaza de la Catedral. Rubén Rosón, médico y exconcejal de Somos Oviedo en el Ayuntamiento, y Jorge Fernández, también médico, conocido activista de izquierdas e integrante, al igual que Rosón, de AMA Asturies, acababan de terminar su turno de colaboración en una de las casetas de «Fiestes Populares Uviéu».

Según denunciaron ambos, un grupo formado por unos ocho jóvenes comenzó a vandalizar elementos colocados en el exterior de la caseta, entre ellos una bandera arcoíris y un cartel con el lema «Que no nos invada el racismo». Cuando Rosón y Fernández les recriminaron su comportamiento, siempre según su versión, los jóvenes se volvieron contra ellos y comenzaron a golpearles mientras proferían insultos de carácter político.

Rosón sufrió una brecha sobre la nariz que requirió varios puntos de sutura y presentaba además dolor en un hombro. Fernández recibió varios golpes, entre ellos en la cabeza. Los dos fueron trasladados al HUCA, donde se les realizaron diferentes pruebas antes de recibir el alta.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y analiza las grabaciones disponibles para tratar de identificar a los participantes en la agresión. Mientras continúan las pesquisas, la respuesta al ataque ha pasado en apenas unas horas de una concentración en la Catedral a una manifestación de hasta 3.000 personas por el corazón de Oviedo, obligando a desplegar un dispositivo policial reforzado en unas calles ya llenas por el primer sábado de San Mateo.