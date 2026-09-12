Elise Florentino, artista plástica afincada en Oviedo: "Recuerdo San Mateo con más gente y más desorden, había más movimiento"

Artista plástica afincada en Oviedo desde niña, Elise Florentino (República Dominicana, 1998) echa de menos el desorden y la diversidad de los San Mateos de antes, critica el uso de la inteligencia artificial para la promoción y reclama que el arte tenga su hueco en el programa festivo.

¿Quién es Elise?

Soy artista plástica. Llevo trabajando en Oviedo desde hace bastante tiempo, desde muy pequeña. Empecé a moverme con 17 años aproximadamente. Nací en República Dominicana y vine a vivir a Oviedo a los diez años.

¿Cuál es su primer recuerdo de San Mateo?

Recuerdo mucha gente y mucho más desorden, la verdad. Antes había mucho más movimiento.

¿Cree que las fiestas han cambiado?

Sí. Ahora son un poco más aburridas. Las veo muy homogéneas; me parece que antes había mucha más diversidad y ahora están demasiado normales.

¿En qué lo nota?

Pues, por ejemplo, que las casetas sean todas iguales es un poco raro. Antes se notaba más el carácter de la ciudad, estaba todo el mundo incluido en las fiestas. Ahora no sé si está incluido todo el mundo, no lo noto.

¿Qué es lo que más echa de menos de las fiestas?

Los conciertos de la plaza de la Catedral me parecen un punto bastante importante. Era algo gratis para todos, acceder a algo especial, como en Gijón cuando traen a artistas grandes. Era la ciudad invirtiendo en algo especial para sus ciudadanos.

¿No le convencen los conciertos en la carpa del aparcamiento del Tartiere?

No he ido a ninguno desde que existen. Si viniera alguien que me gustase muchísimo, sí, iría. Pero por regla general no traen a nadie que me interese. Y creo que a mucha gente de mi edad tampoco le interesan las propuestas. Si me traen a alguien muy bueno y tengo que pagar 50 euros, no me quejo si me gusta; el problema es que la programación no me llama la atención.

Como artista, ¿cree que en las fiestas se valora el arte?

Siempre me ha gustado mucho que elijan a un artista para hacer el cartel de San Mateo y me parece muy bien que lo mantengan. Pero que utilicen inteligencia artificial para ciertas fiestas dentro de San Mateo me parece un poco un insulto, y también contradecir el hecho de currárselo, de contratar a un artista para que haga toda la imagen. A ese mismo artista podrían haberle encargado la imagen completa de las fiestas.

¿Qué cambios pediría en concreto?

Estaría muy bien que por San Mateo se hiciera algo especial: sacar una convocatoria, que los artistas participaran, que hubiera talleres y que nos incluyeran en la dinámica de las fiestas. Algo como la Noche Blanca, un día especial en el que haya movimiento en la ciudad: la Fábrica de Armas, la sala Borrón y distintas salas de exposiciones. Es curioso, porque las fiestas de San Mateo empezaron el jueves y justo era apertura en Madrid, el arranque de temporada de todas las galerías. Sería un atractivo distinto, porque no a todo el mundo le interesa salir a beber y emborracharse.

¿Usted no sale?

Voy a la plaza del Sol y a los sitios de siempre con mis amigos. La calle Mon.... No me gusta meterme en el barullo porque me agobia un poco.

¿No le gustan los chiringuitos?

No, lo siento. Ni los de ahora ni los de antes. Me agobia la gente, ya está.

Entonces, ¿San Mateo es para usted una semana más?

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No, porque da la casualidad de que mi ventana da a la calle y pasan muchos borrachos. No es una semana más. n