Algo muy grave que pasó en los años noventa

El viernes había más opciones, claro que sí. Ir a escuchar a «Alberto&García» al Bombé. O a Rita Ojanguren, que cantaba (como los ángeles) en el Paraguas con «Tulsa». Son de aquí y son buenísimos. Era el mejor plan, sin duda. Pero la responsabilidad del cronista es la responsabilidad del cronista y uno pensó que lo más idóneo para componer estas líneas sería acudir al concierto de La Ería, titulado «Molan los 90». Una apuesta periodística arriesgada por lo personal: mostrar a los lectores cómo un cincuentón se abría las venas de la madurez y terminaba la jornada revolcándose en los temazos de su juventud.

Así que subí la cuesta de Fuertes Acevedo y luego giré hacia el Tartiere con la dolorosa certeza de que la edad había caído sobre mí como los leones caen sobre las gacelas. Y caminé con el hiriente convencimiento de que yo acudía a ese concierto con el mismo afán de resurrección que un día tuvieron mis ancestros el día que toparon con «La década prodigiosa», aquel grupo de los 80 que hacía lo mismo con los temazos de los 60. La nostalgia es un bucle infinito. No quería pecar de edadismo, así que me consolé pensando que aquello iba a estar petao de chavalucos de mi edad. De toda esa gente que dice «mola» y «guay».

Sin embargo, no quería hacer una simple crónica generacional de los que tomaron la Ruta del Bakalao y luego descubrieron que tenía peaje. Ni hablar tampoco de los que fueron Kurt Cobain y ahora parecen el abuelo de Kurt Cobain, porque él se quedó para siempre en los 90. Ni retratar a los que tan alto volaron y ahora sólo quieren volar a Turquía, a reponer lo perdido de la frente hacia atrás. Quería hacer algo de más fuste, geopolítico: ir intercalando los temazos con la verdadera banda sonora de aquella década que comenzó con la caída del Muro de Berlín y siguió, pese a que estábamos en el Fin de la Historia, con la guerra de los Balcanes, con la del Golfo, con el levinsky que le hicieron a Clinton, con la oveja fotocopiada Dolly, con la muerte de Lady Di y, cómo no, con la aparición de José María Aznar en nuestras vidas, queridos niños. Claro que lo conocéis. Es el señor que dice España todo el rato.

La idea germinal de la crónica estaba sacada de una frase promocional del concierto –«Qué felices éramos sin saberlo»– y se trataba de reconocer que quizá fuera la bisoñez de los veinte años pero aquel parecía un mundo en el que iban ganando los buenos, siendo los buenos el payaso de McDonald’s y la Barbie de Mattel; era cuando toda la gente ya iba a poder comprar todo cuanto quisiera. Cómo sería de buena aquella década que creíamos que a los nazis los íbamos a ver nada más que en las películas. Y mira tú. Espérate a ver si el concierto revival de estos años veinte no cierra con una versión del «Cara al sol» hecha con IA.

Todo lo anterior eran pensamientos al aire con los que este cronista iba tejiendo lo que después escribiría. Hasta que llegó al semáforo de la calle Alejandro Casona que da paso a las escaleras del Tartiere y, en la espera del paisanín verde, había una mocina de mi edad que le iba a explicando, camino del concierto, a una mocina de la edad de mi hija cómo habían sido realmente los años 90. Y el resumen rápido era que en la tele ponían a Leticia Sabater para los niños.

Noticias relacionadas

Aquello cambió mi mundo. Apenas pude disfrutar ya del concierto, apenas pude levantar el brazo al cielo cuando desde el escenario nos dijeron a todos los chavales «¡brazo al cielo!», ni siguiera hice mis pasos prohibidos cuando pincharon «Duro de pelar», el temazo de Rebeca. Uno solo podía pensar en Leticia Sabater y en la cantidad de programas infantiles que presentó en los 90. Y pensar también en cómo, mientras todos éramos tan felices sin saberlo, dejamos abandonada a su suerte a toda una generación. Más tarde vinieron los móviles, otro arma de destrucción masiva, y así luego sale lo que sale en el informe PISA.