Oviedo da el último adiós a José María Geijo, el histórico y querido profesor del colegio de los Dominicos

La iglesia de los Dominicos acogió esta sábado la misa en memoria de José María Geijo Álvarez, histórico profesor de Matemáticas del colegio Santo Domingo de Guzmán y maestro de varias generaciones de alumnos, fallecido a finales de julio. El acto sirvió para que la comunidad educativa y las personas que compartieron con él una parte de su vida pudiesen despedir en su ciudad a un docente que dejó una profunda huella en las aulas.

Geijo, nacido en Oviedo en 1940, perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido mientras practicaba una de sus grandes pasiones, el ciclismo, en la carretera CL-615, a la altura del municipio palentino de Perales. Su funeral se celebró entonces en Carrión de los Condes. Su trayectoria estuvo durante décadas estrechamente ligada al colegio Santo Domingo de Guzmán, primero como alumno y más tarde como profesor. Tras estudiar en la Escuela de Minas, eligió dedicarse a la enseñanza y regresó al centro en el que se había formado para impartir Matemáticas. También desarrolló parte de su actividad docente en el ámbito universitario, vinculado al departamento de Explotación y Prospección de Minas.

Su manera de enseñar permanece especialmente presente entre quienes pasaron por sus clases. Geijo apostaba por que los estudiantes comprendiesen el razonamiento matemático en lugar de limitarse a memorizar fórmulas y operaciones. Elaboraba sus propios materiales, preparaba ejercicios específicos y trataba de adaptar la enseñanza a cada alumno en una época en la que este tipo de métodos todavía estaban lejos de generalizarse. Su interés por las nuevas tecnologías le llevó además a utilizar muy pronto los ordenadores como una herramienta educativa y llegó incluso a desarrollar su propio procesador de textos para preparar material docente.

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Al margen de las Matemáticas, quienes le conocieron recuerdan también su enorme curiosidad intelectual y su interés por ámbitos muy diversos. Los libros, el cine, la música clásica y, de manera muy especial, el arte románico ocuparon buena parte de su tiempo. A esta última afición unía siempre que podía su pasión por la bicicleta, con la que recorrió durante años numerosos lugares.