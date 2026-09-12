Un pedazo de Covadonga en Oviedo: el arzobispo bendice la santa cueva

Un pequeño pedazo de Covadonga ya tiene sitio en Ventanielles. El arzobispo, Jesús Sanz Montes, bendijo este sábado la santa cueva presidida por la virgen de Covadonga y Jaime Sanz Santacruz, párroco de la Sagrada Familia, explica que el trabajo llevó cerca de un mes y salió adelante gracias a la colaboración de numerosos parroquianos. Muchos de ellos dedicaron especialmente los viernes y sábados a dar forma a la estructura hasta concluirla el pasado 1 de mayo. Desde entonces, los fieles ya habían podido utilizar la capilla, aunque quedaba pendiente uno de los momentos más esperados.

La idea partió de una imagen de la Santina que ya tenía la parroquia y que fue restaurada. A su alrededor decidieron recrear la cueva de Covadonga. Y no quisieron hacerlo de cualquier manera. Los participantes se ayudaron de un amplio reportaje fotográfico para reproducir sus formas lo más fielmente posible. El resultado es una gruta artificial que envuelve a la Virgen y que se ha convertido en el último gran cambio dentro de una parroquia que también ha ido habilitando capillas dedicadas a santos del siglo XX.

Jaime Sanz Santacruz, párroco de la Sagrada Familia, explica que el trabajo llevó cerca de un mes y salió adelante gracias a la colaboración de numerosos parroquianos. Muchos de ellos, jubilados, dedicaron especialmente los viernes y sábados a dar forma a la estructura hasta concluirla el pasado 1 de mayo. Desde entonces, los fieles ya habían podido utilizar la capilla, aunque quedaba pendiente uno de los momentos más esperados: su bendición por parte del arzobispo.

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Sanz Montes había mostrado desde el principio su intención de acudir personalmente y ayer cumplió su promesa. Durante la homilía centró buena parte de su mensaje en la Virgeny la ceremonia tuvo además un marcado carácter familiar para una comunidad que ha participado directamente en la transformación de su iglesia. La nueva capilla guarda incluso un pequeño testimonio destinado al futuro. Debajo del altar se depositó un acta con información sobre la finalización de las obras y un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA.