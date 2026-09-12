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El "Poli marchoso" pone a bailar San Mateo: nuevo éxito del agente más famoso de Oviedo

José Vázquez llena Longoria Carbajal con sus canciones sobre seguridad vial en una de las citas familiares del primer fin de semana festivo

El &quot;Poli marchoso&quot; durante su actuación.

El "Poli marchoso" durante su actuación. / Juan Plaza / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

José Vázquez, más conocido como el «Poli marchoso», fue este sábado uno de los grandes protagonistas de la programación familiar de San Mateo. El agente ya jubilado convirtió la plaza Longoria Carbajal en un improvisado escenario educativo con sus conocidas canciones sobre seguridad vial, que hicieron las delicias de los más pequeños y también de muchos de los adultos que se acercaron hasta este nuevo espacio festivo.

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Con música, baile y mensajes sencillos sobre cómo comportarse como peatones o ciclistas, Vázquez consiguió combinar diversión y aprendizaje en una actuación que congregó a numerosas familias. Los niños siguieron las canciones, participaron en las dinámicas y corearon algunos de los temas más conocidos de un espectáculo que lleva años utilizando el ritmo como herramienta para acercar las normas de circulación a los escolares.

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La actuación formó parte de la amplia oferta infantil de este primer fin de semana de fiestas, en el que San Mateo volvió a reservar un espacio destacado para las actividades familiares. La plaza Longoria Carbajal, incorporada este año a la programación, acogió además cuentos y propuestas lúdicas pensadas para los más pequeños, reforzando así una agenda festiva que busca repartir el ambiente por distintos puntos del centro.

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