La primera ronda de las casetas de San Mateo está servida: "Es lo mejor de la fiesta"

San Mateo invita a salir, encontrarse, picar algo, levantar el vaso y vivir la fiesta a tope en cualquier punto de la ciudad. Y en ese recorrido, las 37 casetas repartidas por el Bombé, la Herradura, la Catedral y Porlier son parada casi obligatoria. LA NUEVA ESPAÑA las visitará una a una para conocer qué ofrecen, cuáles son sus productos estrella, quiénes están detrás de la barra y qué encuentran los clientes en ellas para convertirlas en parte de su particular ruta mateína. Están invitados.

Una pizza con mucha Competencia para saborear la fiesta «a tope» en El Bombé

La Competencia pone sabor y alegría al Bombé con la pizza como gran reclamo. Daniel Garrido y Mahmoud Lahloub despachan sin descanso una de las especialidades más solicitadas: la de la casa, que lleva bacon, mozzarella y crema de Cabrales. «Normal que se venda porque es brutal», dicen. A pie de barra, las hermanas Silvia y Lidia Rodríguez explican por qué eligen La Competencia: «por la comida, el trato y las bebidas frías». Este año, «con buen tiempo, música y amigos», piensan exprimir San Mateo «a tope».

F.Vallina

Cangas llega a Oviedo con voladores y «las mejores croquetas del mundo»

La Parrilla Suiss trae un pedazo de Cangas del Narcea al Bombé. Manolito García presume de unas croquetas de jamón ibérico que define sin modestia como «las mejores del mundo mundial», y que prepara con y sin gluten. Al otro lado de la barra, Ángel Díaz y sus amigos llegan desde Cangas con el ánimo bien arriba. Allí los voladores son casi una seña de identidad y aquí, en Oviedo, bromean con que los echan de menos. Entre risas, unas copas y ganas de calle, su receta para estos días no puede ser más sencilla: «Salir todo lo que se pueda ».

F.Vallina

Doctor Peña prepara una receta para atraer a clientes de todas las edades

En la caseta de Doctor Peña, San Mateo se sirve para todas las edades. Blanca Peña lleva al Bombé sabores del bar de todo el año, desde el bocadillo de pitu caleya con pimiento caramelizado hasta los nachos con cheddar, guacamole y jalapeños, sin olvidar la tortilla. Frente a la barra, Ramón y Lilián Ventoso, padre e hija, repiten juntos cada año. «Es lo mejor que hay», dicen del ambiente. A primera hora «se está muy tranquilo». Su plan no necesita más: dar una vuelta, tomar algo y compartir un pincho. La fiesta también se disfruta en familia.

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J.A.

La mejor medicina para el disfrute: amigos y un bocata de carne guisada

El MIR también se toma un respiro en el Bombé. Una nutrida pandilla de estudiantes, entre ellos Sofía Saavedra y Juanjo Osuna, eligió Picos-Casa Ramón para estrenarse en San Mateo: «Buena gente, buenos camareros», resumen. Al otro lado de la barra, Sergio Prieto y Andrea Tuñón defienden los bocadillos de carne guisada y calamares, «míticos del Fontán, de Oviedo de toda la vida». Para acompañarlos, cerveza, vino y tinto de verano. Entre apuntes, amigos y fiesta, también toca hacer hueco para disfrutar.