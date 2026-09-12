El San Mateo modelo

El modelo admite críticas y mejoras, todo admite mejoras. Y, además, sí, ya lo sabemos todos, San Mateo no es lo que era. También digo que, sintiéndolo mucho, algunos de nosotros ya no somos los que éramos. Y si veo a tantos veteranos protestando y tan pocos jóvenes instalados en la queja, será que la cosa, más o menos, cumple para seguir adelante.

Luego viene el aspecto que ofrece la ciudad. Dos paseos a media tarde, el viernes y el sábado, y un puñado de testimonios, me sirven para confirmar que hay ambientillo durante gran parte del día. La noche ya es otra cosa pero es que, amigos, la noche, que es de los jóvenes, tampoco es lo que era. Son menos y menos bebedores, aunque los que se ponen a ello lo hacen con entusiasmo. Nada que ver con los tiempos en que un ovetense podía saltar de bar en bar desde Pérez de la Sala al Postigo sin pisar un centímetro de suelo sin alcoholizar.

San Mateo aprueba su primer examen, según el juicio de la calle, y no siempre ha sido así últimamente. El Campo está a tope, Porlier lo aguanta todo, la calle Ramón y Cajal es una pista de aterrizaje para llenar de fiesteros y los colectivos sociales lo petan con sus chiringuitos en laplaza de la Catedral, a ver si logramos que todo esto acabe tranquilo después del primer combate nocturno.

Ya no hay rastro del Pinón, del Topu o del Rincón Cubano. Y muchos los echamos un poco de menos, aunque la duda me entra al pensar si lo que añoro son los chiringos en sí mismos o el propio hecho festivo, que a una edad hay que tomárselo ya de otra forma.

Noticias relacionadas

Luego, lo de los conciertos en el aparcamiento del Tartiere pues mire, el ciclo ya está cumplido. Sirvió para lo que sirvió un tiempo, pero toca pasar página. Está lejos y la gente se desconecta de la fiesta. Y una carpa no deja de ser una carpa, por muy moderna que la pongan. El contrato termina este año y el Palacio de los Deportes es el próximo destino. Por lo demás, San Mateo está lanzado. Disfruten