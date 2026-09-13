Ana García de Loza, autora de "Una historia del Colegio de Meres": "Cerrar la puerta del aula te deja un pellizco en el corazón"

Ana García Pérez, Ana García de Loza (Loza, Coaña, 1962), lleva años compaginando la docencia con la literatura. Ahora, tras decir adiós a las aulas, compagina ambas vertientes para escribir la historia del Colegio Meres, donde ha desarrollado su carrera durante más de cuatro décadas, como profesora de Educación Física. La autora de «Amistad perdida» o «Los nietos del Diablo», ha puesto en el papel sesenta años de historia de una de las instituciones educativas más prestigiosas de Asturias. Con más de 300 páginas de recuerdos, actas rescatadas y testimonios con alma, la obra, editada por EOditorial, se convierte en el broche de oro a cuatro décadas dedicadas en cuerpo y alma a las aulas. «Una historia del Colegio Meres», se estrenará en un acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA el próximo cinco de octubre.

Ha dado un paso importante, de la ficción a documentar la crónica real de una institución educativa. ¿Qué le ha llevado a ello?

El cariño, el agradecimiento infinito y, para qué nos vamos a engañar, una oleada de nostalgia de esas que te arrollan cuando firmas el contrato relevo. Miré a mi alrededor y pensé: «sesenta años de historia de la Institución y cuarenta de mi propia vida no pueden terminar en una caja de mudanzas». La ficción está muy bien, pero la realidad de Meres supera cualquier novela.

¿Cuánto tiempo de investigación real y rescate de archivos institucionales ha requerido compilar las más de 300 páginas de esta edición?

¡Un año entero de vivir con los archivos! Hubo días y noches de no saber si era lunes o jueves. Algún fin de semana me salieron raíces en la silla; trabajaba ocho horas diarias. Eso sin contar el maravilloso maratón de entrevistas a personajes tan carismáticos como la señorita Mariasun, que es pura historia viva. Por suerte, don Oscar me hacía de entrenador personal y me animaba en los momentos duros, que los hubo. Y, por supuesto, bendita EOditorial por tirarse a la piscina con nosotros.

¿Cómo logró mantener la objetividad al narrar sucesos y etapas que vivió en primera persona?

Al principio jugaba con ventaja: como no estaba cuando empezó todo, me limité a contrastar fechas, cruzar datos y someter a los veteranos a un tercer grado amistoso. En las etapas que viví en primera persona, la cosa se puso más peliaguda. Ahí guardé la bufanda de forofa en el cajón y me dejé guiar por un afán constructivo. No se trataba de hacer un diario íntimo, sino de levantar un monumento de papel donde todos se reconocieran.

¿Cuál es el hito histórico o la transformación más radical que ha sufrido el Colegio Internacional Meres desde sus inicios hasta hoy?

Es que Meres no ha sufrido una transformación; Meres nació siendo una revolución en sí misma. Aquello fue un proyecto tan innovador y transgresor que en los inicios nos miraban como si fuéramos marcianos. Todo se sostuvo en las ideas de don Luis, que no era un director, era un visionario de la educación que iba tres pueblos por delante de su época. Hemos evolucionado con los tiempos, sí, pero manteniendo ese ADN vanguardista.

¿Qué rasgos o valores específicos definen lo que en Asturias se conoce como la «identidad o el sello Meres»?

Es una mezcla de comportamiento impecable, unas formas exquisitas y una educación internacional que abre mentes. Pero no somos robots perfectos: es esfuerzo, estudio diario, un respeto sagrado por los demás y por el medio ambiente. Queremos que nuestros alumnos sean el espejo donde las nuevas generaciones quieran mirarse. El que es de Meres, lo es para siempre.

¿Qué capítulos supusieron el mayor reto de redacción por la falta de registros documentales o por la complejidad de sintetizar tantas vivencias?

Hacer hablar a los papeles es difícil, pero poner de acuerdo a tantas voces vivas es un deporte de riesgo. Aunque me sentí muy arropada, la primera parte fue un hueso duro de roer porque mucha de la gente que la protagonizó ya nos cuida desde arriba. El capítulo de la APA también tuvo su miga; ahí necesité un GPS y mucha ayuda para no dejarme a nadie en el tintero y sintetizar tantas batallas familiares.

El libro sirve como puente de despedida tras su jubilación: ¿ha sido la escritura de esta obra su manera de canalizar la nostalgia y cerrar su ciclo en las aulas?

Totalmente. Ha sido mi terapia de choque. Entre redactar la historia del Colegio y perseguir a mi nieto Guillermo para que coma, he tenido la mente ocupada. Pero no le miento: cerrar la puerta de la clase por última vez te deja un pellizco en el corazón que no se quita fácilmente. De hecho, creo que he dejado la puerta entornada. ¡Es que echo de menos las ocurrencias de mis niños a todas horas!

Lo cierto es que es casi un milagro que usted salga a la calle sin recibir el saludo de alguno de «sus niños», de varias generaciones.

Es algo que me alegra muchísimo y que me llena de orgullo. Estoy rodeada de alumnos de Meres (risas), empezando por mi propia hija y mi yerno. Han sido mucho años y muchísimas vivencias compartidas.

Dicen por ahí que en el cajón de su mesa siempre había alguna golosina preparada para los visitantes, en horas de patio...

No hay nada que me alegre más que ver felices a los niños. A veces un caramelo o una gominola son una pequeña puerta a la felicidad en un momento de crisis escolar.

¿Qué impacto le gustaría lograr con este libro?

Espero que resulte interesante para los exalumnos (que ahora están más organizados que nunca en la asociación Alumni gracias al empeño del profesor Lalo Sánchez, su coordinador), esto es una especie de árbol genealógico. Cada uno va a verse reflejado en las páginas, en las fotos o en las anécdotas de los que salen nombrados. Solo espero que lo reciban con el mismo amor y la misma sonrisa con la que yo lo he hecho.

De todas las ideas recogidas en el volumen, ¿cuál es el mensaje principal sobre el papel de la educación en Meres?

Que la educación en Meres no es un trámite, es algo que imprime carácter. Soy una firme defensora de que una institución que no se limita a meter datos en la cabeza, sino que esculpe la personalidad de los alumnos, deja unas marcas eternas en el alma. Quien pasa por aquí, queda marcado para bien.

Si tuviera que definir en pocas palabras lo que representa Meres para usted…

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Han pasado por el Colegio cuarenta y ocho promociones. Pues bien: ¡yo les he dado clase a cuarenta y una de ellas! Y súmale otras diez que todavía corren por los pasillos y a las que he visto crecer. Así que no es que Meres sea una parte de mi vida... definitivamente, Meres directamente definió quién soy. ¡Me llevo toneladas de amor en la maleta!