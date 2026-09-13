Andrea Guerra, coordinadora de barras del Grupo Joker: "Hay chavales que van con la tarjeta casi sin límite; yo tenía un billete para toda la noche"

Con trece años de hostelería a sus espaldas y diez en El Nunca Jamás, la ovetense Andrea Guerra (Oviedo, 1996), coordinadora de barras del Grupo Joker, vive San Mateo desde la barra y, desde hace tres, desde la caseta. Ahora, recién titulada en interiorismo, encara un cambio de rumbo sin soltar del todo la noche.

¿Cualquiera que haya salido alguna vez por Oviedo la conoce. ¿Ahora también por San Mateo?

No creo (risas). Estoy relacionada con San Mateo porque tenemos la caseta de El Nunca Jamás, la discoteca de la plaza del Paraguas. Llevo diez años en el bar, así que ya soy parte de la familia, digamos. Sergio García «Cheky» tiene el Grupo Joker; El Nunca Jamás no estaba integrado al principio, allí nos conocimos, y yo seguí en la plantilla cuando él se hizo socio de los que eran mis jefes. Empecé viviendo San Mateo desde el bar, y desde hace tres años lo vivo también en la caseta.

¿Cuál es su función dentro del grupo?

He llegado a formar a mucho personal. En El Nunca Jamás me encargo de que las camareras tengan formación y sepan hacer el trabajo, e incluso de que sepan resolver cuando surge algún problema y nosotros no estamos. También me dedico a la decoración cuando hay eventos, a montar fiestas temáticas... Esa es mi verdadera vocación, ahora acabo de conseguir ser interiorista, así que mi carrera va un poquito hacia allá. Son diez años y me da mucha pena, pero hay que volar también.

¿Esperaba estar tantos años en el mundo de la noche?

Llevo trece años. Cuando entré en El Nunca Jamás no esperaba que fueran tantos y que llegara a ser algo que forma parte de mí. Pensé en dejarlo, pero de momento no. Al final tengo cariño a mucha gente con la que trabajo, son muchos años, y es algo que me reconforta. Aunque trabaje de otra cosa, me hace desconectar, porque el Grupo Joker tiene muy buen ambiente y muy buen rollo. Eso mola.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de San Mateo?

De chiquitina venía con mi familia. Recuerdo las calles llenas, aunque cuando eres pequeño todo lo ves magnificado. También vi alguno de los conciertos de la Catedral. Creo que la primera vez que salí ya de jovenzuela fue a un concierto de San Mateo, de Ráfaga, que tanto se llevaba. Muy guay. Son recuerdos bonitos: San Mateo es algo que la gente de aquí lleva en el corazón.

Los chavales ya no hacen tanto botellón. ¿Beneficia eso a la hostelería?

Creo que se fue regulando todo también por la suciedad de las calles, porque empezamos a ser una ciudad muy limpia, y por los altercados que podía haber. Obviamente algo nos beneficia, además de que también ha llegado el tardeo, que ha venido para quedarse.

Se dice que los jóvenes beben menos. ¿Se nota en los bares?

No lo sé, creo que lo que han cambiado son las costumbres. He visto pasar muchísimas generaciones en tantos años. En las fiestas universitarias hay chavales que empiezan a salir con 18 años y van con la tarjeta de crédito casi sin límite; yo me acuerdo de que llevaba un billete y tenía que administrarlo toda la noche.

Antes los chiringuitos de San Mateo eran de asociaciones y ahora pertenecen a la hostelería.

Estamos en una época de cambios, y se ve en muchos sitios. En mi profesión, en el diseño, el cambio es constante. Creo que tenemos que adaptarnos e intentar vivirlo lo mejor posible, cooperando y dándonos la mano unos a otros. No podemos cambiarlo, nosotros no ponemos las normas. No sé si diría mejor o peor: simplemente es diferente, y hay que adaptarse.

¿San Mateo es la mejor semana del año a nivel de ventas?

Es una semana gorda y esperamos que sea de las mejores del año, pero no siempre acompaña. El año pasado fue horrible: pasamos frío y se notó en el ambiente que no había tanta gente.

Si no vienen a la caseta, irán a las discotecas.

Claro, el año pasado se notó eso. En vez de tanta repercusión en la calle, se notó más por la noche.

A nivel personal, ¿qué echa de menos de San Mateo?

Los conciertos de la Catedral, porque como soy de aquí los vivía con mi familia. Pero sigo quedando con amigos para disfrutar de las fiestas. En menor medida, porque llevas otro ritmo de vida, pero creo que hay manera de disfrutarlas igualmente: hay otro tipo de escenarios y otro tipo de shows que también son bonitos.

Parece que pasa San Mateo trabajando, ¿O tiene tiempo para festejar?

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He pedido un par de días libres (risas).