Asturias y Galicia refuerzan desde Oviedo su alianza para ganar fuerza en industria, financiación y demografía: «El Principado será siempre un aliado de la Xunta»

Asturias y Galicia aprovecharon este domingo su encuentro en Oviedo para llevar su histórica relación un paso más allá y reivindicar una colaboración con consecuencias económicas, sociales y políticas. El hotel de la Reconquista acogió el acto central de la trigésimo primera edición del Día de Galicia en Asturias, en el que la asociación que preside Manuel Fernández Quevedo distinguió con sus insignias de oro y carnés de socios de honor al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y al presidente de la Fundación Policía Española, Rafael del Río Sendino. Dos trayectorias diferentes unidas por la vocación de servicio: la primera desde el ámbito pastoral y social y la segunda después de toda una vida vinculada a la Policía y doce años al frente de Cáritas Española.

La ceremonia reunió a una amplia representación de ambas comunidades, encabezada por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración, José González Vázquez; el portavoz del Principado, Guillermo Peláez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Buena parte de las intervenciones coincidieron en una misma idea: los lazos históricos entre Asturias y Galicia deben servir también para hacer frente conjuntamente a algunos de sus principales desafíos.

Peláez fue especialmente explícito. Puso al Gobierno asturiano «al servicio, con absoluta lealtad institucional», de la Xunta en retos compartidos como la reindustrialización y el problema demográfico y recurrió al debate sobre la financiación autonómica como ejemplo de esa cooperación. «Tenemos un ejemplo reciente, esa gran alianza que tenemos en materia de financiación autonómica», afirmó antes de recordar el voto contrario del Principado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera «en congruencia con la defensa de nuestros intereses». «Más allá de cuestiones partidistas, cuando se está en los gobiernos hay que estar para servir a los ciudadanos», defendió. «El Gobierno del Principado de Asturias será siempre un aliado de la Xunta de Galicia».

La Xunta puso también contenido económico a esa aproximación. González defendió la necesidad de aprovechar conjuntamente el potencial de ambos territorios en talento, industria, recursos y capacidad empresarial. Y puso cifras a sus relaciones humanas: según los datos aportados por el Ejecutivo gallego, alrededor de 20.000 gallegos residen en Asturias y 17.000 asturianos viven en Galicia, un movimiento de población que multiplica los vínculos familiares, profesionales y económicos entre ambos lados del Eo.

Camino de Santiago

El Camino de Santiago apareció como el otro gran hilo conductor de la jornada. González recordó que Oviedo y Compostela forman parte de una misma historia de peregrinación e intercambio y consideró especialmente simbólico que el arzobispo compostelano fuera distinguido precisamente en la ciudad donde nace el Camino Primitivo. «El primer peregrino, según la tradición, también salió de aquí, de Oviedo», apuntó. El conselleiro garantizó además el «apoyo firme» de la Xunta a las asociaciones que mantienen viva la "galleguidad" fuera de su territorio y terminó con un elogio a la capital asturiana: «Si no se vuelve a Galicia y hay que ir a algún sitio, querido alcalde, pocos sitios tan agradables y tan extraordinarios como esta magnífica ciudad de Oviedo».

También Miguel Ángel Santalices reivindicó esa relación «fraternal» entre los dos territorios y el papel del Camino Primitivo como nexo histórico. El presidente del Parlamento gallego dejó, además, otro guiño local al dirigirse a Canteli: «La ciudad está preciosa y cada vez que vengo la encuentro mejor». El alcalde había abierto previamente los discursos poniendo el foco en la historia, la cultura, las tradiciones y los vínculos humanos que unen a ambas comunidades.

Por su parte, Manuel Fernández Quevedo agradeció el respaldo recibido durante estos años del Ayuntamiento de Oviedo y destacó la trayectoria de una asociación que cumple ya 31 años. «Somos conscientes de que es una distinción humilde, pero sí les podemos asegurar que ninguna nos supera en cariño», señaló sobre las insignias. El presidente del colectivo dejó además la vista puesta en 2027, próximo Año Santo, cuando espera volver a realizar la ofrenda al Apóstol en nombre de la entidad. «Pediré de nuevo, si la salud me lo permite, poder hacerlo», avanzó emocionado, aunque deslizó que podrían ser sus últimas palabras ante Santiago como presidente de la asociación.

Los homenajes

El primero de los homenajeados, Francisco José Prieto, recibió el reconocimiento con «una gratitud inmensa» y recordó que Oviedo y Santiago están unidos desde comienzos del siglo IX por la peregrinación de Alfonso II el Casto. Ya durante la ceremonia, el arzobispo amplió su reflexión para reclamar esperanza ante los conflictos que atraviesa el mundo. «Necesitamos que la esperanza habite en el corazón de la humanidad. No es un buen sentimiento, no es una palmadita en la espalda; es tener el convencimiento de que hay horizonte porque recorremos camino y hay camino porque tenemos meta y horizonte», afirmó. También defendió una Iglesia concebida como el Obradoiro, «un ágora donde todos podamos encontrarnos», y extendió esa aspiración a las plazas de Oviedo.

La intervención de Rafael del Río dejó el momento más emotivo. «Perdónenme, pero es que yo me emociono con la Policía, soy policía», confesó el exdirector general del Cuerpo. A sus 85 años, aseguró que el reconocimiento le proporciona nueva energía y puso especialmente en valor que proceda de una organización construida alrededor de la unión de dos territorios. «En estos momentos que hablamos de separar y todas estas cosas, cuando ves unir, pues te hace una ilusión increíble», resumió.

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La cita contó también con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el diputado autonómico de Foro Asturias Adrián Pumares; los concejales ovetenses Mario Arias, Letizia González y Alfredo García Quintana; el presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, y Pablo Junceda, además de representantes políticos, empresariales y sociales de ambas comunidades. Una amplia representación para una celebración nacida con el propósito de mantener las raíces gallegas en Asturias y que, tres décadas después, busca también convertir esa proximidad en una herramienta de cooperación ante los desafíos comunes.