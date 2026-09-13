Barbón reclama «tolerancia cero» tras la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo y el Principado activa el Observatorio contra la LGTBIfobia

La agresión sufrida por el exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y la masiva concentración de repulsa del sábado, que llenó la plaza de la Catedral y acabó en manifestación por las calles del centro, siguen provocando reacciones políticas de izquierda a derecha. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dejó clara este domingo su posición en las redes sociales: «Con la violencia, tolerancia cero. Ni justificaciones, ni blanqueamientos, ni ‘peros’ que valgan». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reclamó por su parte conocer las dos versiones de lo sucedido y aseguró que Rosón «ya tuvo algún problema hace dos o tres años» durante otro San Mateo también a altas horas de la madrugada. «Solo sé lo que dice una parte; desconozco la otra», afirmó.

Canteli trató de encuadrar lo sucedido dentro de unas fiestas que, según defendió, se están desarrollando con una elevada participación y sin incidentes generalizados. «Hay miles y miles de personas y no hay ningún problema», señaló, antes de pedir «respeto entre todos». El regidor aseguró además que no conoce a los jóvenes señalados como autores de la agresión y evitó dar por cerrada una interpretación de los hechos hasta conocer todas las circunstancias. También sostuvo que «a veces las anécdotas se sacan de sitio», una expresión que después provocó una dura respuesta de los dos afectados.

Rosón y Fernández aseguraron recibir las palabras del alcalde «con una mezcla entre incredulidad y vergüenza». «¿Cómo puede decir Alfredo Canteli que la brutal agresión fascista que sufrimos es una anécdota?», se preguntaron en un comunicado conjunto. También le reprocharon que hubiera rebajado la consideración sobre los jóvenes señalados como agresores y reclamaron que aclare los motivos de esa valoración. Ambos pidieron una reunión urgente con Canteli para explicarle «pormenorizadamente» lo sucedido y volver a reclamar la colocación de los bancos arcoíris en la Escandalera como símbolo contra la violencia y el odio. Una posibilidad a la que el alcalde ya había cerrado la puerta durante sus declaraciones: «No van a volver», aseguró. Canteli rechazó además que esa decisión pueda interpretarse como una actitud contraria al colectivo LGTBI y recurrió a su experiencia personal para justificarlo: «Yo también he llorado por amigos gais». Rosón y Fernández solicitaron además encuentros con el PP de Oviedo y el PP de Asturias y piden que se desmarquen públicamente de las palabras del regidor.

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, destacó la respuesta ciudadana del sábado, que definió como «un compromiso con la democracia por parte de toda la sociedad ovetense, incluso asturiana», y defendió la necesidad de situar a la extrema derecha «completamente en el extrarradio» para preservar la convivencia. «No se puede normalizar el insulto, no se puede normalizar la violencia», afirmó, antes de acusar a Vox de estar «normalizando discursos de odio» que «al final tienen sus consecuencias en la calle». También se pronunció el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, quien advirtió de un clima en el que «insultar a instituciones, autoridades, es demasiado frecuente» y alertó de que ese ambiente puede llevar a algunos a pasar «de la agresión verbal a la agresión física». «Son unos actos intolerables», zanjó.

El Principado, además, convocará esta semana una reunión extraordinaria del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia para analizar la agresión y determinar posibles medidas. El encuentro abordará como primer punto lo sucedido durante San Mateo y la posible existencia de delitos de odio tanto por parte de quienes los instigan como de quienes ejecutan las agresiones. Desde el Ejecutivo autonómico recalcaron que «la violencia LGTBIfóbica no es aceptable en ningún caso» y prometieron actuar «con contundencia» ante episodios de estas características.

Vox reaccionó, por su parte, a la manifestación del sábado, que terminó en la calle Uría frente a la sede de la formación. Su presidenta en Asturias y portavoz en la Junta General, Carolina López, publicó un vídeo en las redes desde ese punto mostrando pegatinas colocadas en farolas, el suelo y parte del edificio. «Cuando la ultraizquierda pierde el relato, intenta tomar las calles», afirmó. López acusó a los manifestantes de buscar «cualquier pretexto para intentar atacar y demonizar a Vox» y añadió: «Quieren amedrentarnos, quieren que tengamos miedo y que nos callemos, pero no lo van a conseguir».

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Desde IU-Convocatoria por Oviedo, el concejal Alejandro Suárez acusó a Canteli de mantener una posición «equidistante» que, a su juicio, «banaliza unos hechos muy graves». «No necesitamos dos versiones para condenar una agresión que, además, ha quedado registrada en vídeo», señaló el edil de IU. La formación llevará al próximo Pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento condene expresamente la agresión sufrida por Rosón y Fernández y «cualquier manifestación de violencia fascista».