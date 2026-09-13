Bertín y la “señororidad”

A cualquiera le puede entrar el guerracivilismo si se deja llevar por la crónica de los combates que se están librando en la Plaza Roja de la Catedral durante este San Mateo y se pone a pensar qué hacen esos energúmenos con retina sensible al arcoíris y alma de defensor de Oviedo. Es que dan ganas de quedarse en casa para no acabar en el frente. Menos mal que la autoridad competente ha salido a calmar los ánimos y a mandar que siga la fiesta en paz, que no puede ser la juventud ovetense tan mala como dice Rosón, por Dios; y que nadie se preocupe, que no volverán nunca los bancos gais a La Escandalera. Porque bien sabe uno que algún jubilado, de tanto pasar la mañana sentado al sol, expuesto el coxis al efecto cromático, llegó a casa con gana loca de ver una película de gladiadores.

Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que todo iba sobre ruedas. Y más ayer, cuando todavía nos duraba el efecto energizante del concierto del viernes noche en La Ería con Bertín Osborne, un cantante de España como tienen que ser los cantantes de España, el concierto canónico de estas fiestas de gente sana y buena. El único reparo, por decir algo, es que había mayoría femenina y un cierto aroma de tensión sexual no resuelta; por lo que uno, por razón de su sexo, andaba un poco desubicado. Temía que todo transcurriera en una intimidad excluyente entre todas ellas y Bertín, como en aquella canción suya: “Buenas noches, señora; gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias” y, con el estoque final, “recuerdos a su señor”, que estaba en casa viendo al Madrid, ya con la cornamenta. Lo sé, ando flojo de autoestima. Pero es que ninguna masculinidad resiste ante la de Bertín Osborne. A su sombra, todos somos Arévalo.

Afortunadamente, no fue así. Los tiempos están cambiando y ahora el cantante jerezano ejerce una militante “señororidad” y hace piña con nosotros, los señoros, que llevamos milenios en la cima de la cadena trófica, es verdad, pero eso no quiere decir que no tengamos corazoncito. Acudió Bertín con esa sabiduría del legionario que ha hecho guardia en todas las garitas y nos recomendó, a nosotros “los hombres que estáis pasando los 50”, que le cantásemos a las parientas su última composición, dedicada a su primera mujer, Sandra Domecq, por desgracia ya fallecida. Dice el estribillo de la canción: “Me gustan las arrugas de tus ojos/que tratas de ocultar con maquillaje”. Y la cosa sonó a gloria bendita, justo como cuando Pablo Neruda escribió aquello de “Me gusta cuando callas porque estás como ausente”, aunque ahora haya gente mala (feminista) que lea el verso junto a la biografía del poeta chileno y relea que a Neruda le gustaban las mujeres, pero calladas.

No me extraña que, con semejantes atenciones entre camaradas, el señoro que estaba sentado detrás de este cronista terminase el concierto de Bertín en pie y gritando como en un mariachi “¡Puxa Asturias!, ¡Puxa España!, ¡Viva Ceuta!”. Puede sonar raro, pero es la manera que tenemos nosotros de expresar nuestras emociones más íntimas.

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Nada. Todo fenomenal fenomenal con Bertín. Que la juventud de Oviedo es buenísima y los que no somos juventud -la mayoría de los asistentes en La Ería- también. Es que Bertín, en realidad, no necesita ni cantar (tampoco es que lo haga mucho) porque tiene ese porte de los que han nacido para ser amos del universo y todo se le perdona. Y hablando de inimputables, la campechanía y flow de Bertín recuerdan al Campechano I y, por si alguien está pensando en un cambio de régimen o así, yo digo que con Bertín íbamos a pasar una jartá de reí, de sol a sol cortando jamón y cantando “Sigo siendo el Rey”. Es que va de suyo. Con dos letras pasamos del Borbón al Borvox, cambias la Constitución con típex. Porque el actual, profesional es. Pero Bertín no es.n