Canteli pide escuchar las dos versiones de la agresión a los activistas de izquierdas y recuerda que Rosón ya tuvo "otro incidente similar y a las mismas horas" en 2021: "Solo sé lo que dice una parte y los jóvenes ovetenses no son tan malos"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se pronunció este domingo sobre la agresión sufrida por el exconcejal Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y recordó que Rosón “ya tuvo algún problema” en unas fiestas anteriores haciendo alusión a un hecho que se produjo en al año 2021, cuando fue identificado y denunciado por la Policía Local alrededor de las siete y media de la mañana por participar en un supuesto botellón en El Campillín. Canteli sacó a la luz aquel episodio, que el por entonces edil de Somos negó en su momento. “Qué casualidad”, apostilló el regidor, que también puso el foco en que los hechos actuales se produjeron “a esas horas”. Canteli aseguró que desconoce exactamente qué ocurrió: “Yo no sé lo que pasó. Me gustaría saberlo. Solo sé lo que dice una parte; desconozco la otra”.

El regidor comenzó su intervención poniendo en valor el desarrollo de San Mateo y tratando de desligar el incidente del ambiente general de las celebraciones. “Primero voy a contestar por el enorme éxito que están teniendo las fiestas”, señaló. Canteli destacó la afluencia registrada desde el pregón y sostuvo que “a veces las anécdotas se sacan de sitio”.

Canteli también se refirió a los jóvenes señalados como autores de la agresión, a los que aseguró no conocer y que aún no han sido identificados por la Policía, y llegó a cuestionar la imagen que se ha trasladado de ellos al señalar que no debían ser “tan malos”. “No lo sé, ni conozco a los que dicen que pegaron”, manifestó el alcalde, que insistió en que hasta el momento únicamente conoce el relato ofrecido por una de las partes.

El alcalde centró su mensaje en pedir convivencia durante San Mateo y evitar que lo sucedido marque unas celebraciones por las que están pasando miles de personas sin incidentes. “Yo quiero que en Oviedo no pase nada, que haya respeto entre todos, entre todos, y lo digo de corazón”, señaló. Y contrapuso la agresión denunciada con el desarrollo general de las fiestas: “Hay miles y miles de personas y no hay ningún problema. Y siempre aparecen los mismos”.

Las declaraciones del alcalde llegan después de la multitudinaria movilización que recorrió el centro de Oviedo en repulsa por la agresión sufrida por Rosón y Fernández. Ambos denunciaron haber sido atacados por un grupo de jóvenes "fascistas", al grio de "Arriba España" y "Rojos de mierda", durante la madrugada después de un incidente registrado en las inmediaciones de la caseta de "Fiestes Populares", en la plaza de la Catedral.

Según el relato de los agredidos, el enfrentamiento comenzó cuando trataron de impedir que varios jóvenes arrancasen elementos colocados en la caseta, entre ellos una bandera arcoíris. Rosón y Fernández denunciaron que fueron golpeados y relacionaron lo ocurrido con una agresión de carácter ideológico y homófobo. El episodio desencadenó numerosas reacciones políticas y una movilización por las calles del centro durante el primer fin de semana de las fiestas.

Los bancos arcoíris “no van a volver”

Canteli respondió también a otro de los asuntos que ha vuelto al debate a raíz de la agresión: los bancos pintados con los colores del arcoíris que hubo en la plaza de la Escandalera. El alcalde cerró la puerta a recuperarlos una vez concluya la remodelación del céntrico espacio: “Mientras yo sea alcalde no van a volver”, afirmó.

La retirada de aquellos bancos provocó en su momento críticas de colectivos LGTBI y de los grupos de la oposición municipal y el asunto ha reaparecido estos días. Canteli rechazó que aquella decisión pueda interpretarse como una muestra de rechazo hacia las personas homosexuales y recurrió a su experiencia personal para defender su posición. “Yo también he llorado por amigos gais”, afirmó el alcalde, que desvinculó así la decisión sobre el mobiliario urbano de cualquier actitud contraria al colectivo.

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El alcalde insistió finalmente en defender el desarrollo de San Mateo, con una elevada presencia de público desde el arranque de las celebraciones, y reclamó respeto entre todos mientras se esclarecen las circunstancias de la agresión sufrida por Rosón y Fernández.