Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de Ópera de Oviedo: "En el Campoamor hay una Asturias abierta, universal y capaz de atraer y crear talento"

El ingeniero Juan Carlos Rodríguez-Ovejero (Oviedo, 73 años) inicia una nueva temporada al frente de la Ópera de Oviedo convencido, explica entusiasta antes siquiera de la primera pregunta, de que por mucho que estemos potenciando los conocimientos STEM, lo que la sociedad y las empresas necesitan son "mentes abiertas, que tengan la parte funcional pero también una flexibilidad grande para arreglarse en este mundo tan cambiante". "Eso", recalca, "te lo da la cultura, la música, es básico para la nueva generación y tenemos que potenciarlo más, tenemos que llenar no solo el Campoamor, sino todas las salas de conciertos".

-Ese será un objetivo de la temporada, llenar. ¿Qué más, con qué ánimo arranca?

-Hemos empezado con un título difícil de entender, "Sorrow", pero está hecho con gran sensibilidad y con una gran conexión de dos cosas que son diferentes, Mahler y Puccini, pero que tienen una continuidad extraordinaria. Después ya son títulos mucho más conocidos, varias producciones son nuestras o en colaboración con otros, con la ABAO (Bilbao), con la que tenemos una relación muy buena, o con el Teatro Cervantes de Málaga. En mi humilde opinión, es una temporada que debería aumentar el interés de la gente por abonarse, que es uno de nuestros pilares. Si lo hacen, van a escuchar voces nuevas, consolidadas, voces españolas, maestros internacionales, combinación local e internacional…

-¿Qué espera que haya sucedido en febrero, cuando la temporada acabe con la última función, el "Così fan tutte" de Mozart?

-Espero haber llenado el teatro en varias ocasiones, que la gente salga con satisfacción y que los que adquieren entradas individuales se enamoren de la ópera y se abonen. Espero que haya aumentado el número de personas que disfrutan de la ópera, tanto en el Campoamor como en las acciones en el territorio que tenemos, como las retransmisiones, las conferencias, los encuentros con los artistas. La temporada pasada, en total, llegamos a 40.000 personas, y sería deseable repetir o aumentar ese número.

-La próxima temporada será la del 80 aniversario. ¿Planes?

-Espero que podamos dar un golpe de efecto. Quién debe hablar del programa es Celestino Varela, pero una de las cuestiones es que tendremos sede nueva, más cerca del Campoamor. Es comodísima y está en la calle, que es lo que queríamos, estar cerca de la gente.

-Usted es un hombre de empresa y de ingeniería. ¿Cómo se mide desde ese punto de vista esta industria cultural de la ópera?

-Cuando la gente viene a ver el montaje de una obra lo que ve es un trabajo notable de colaboración internacional. Hay profesionales de muchos países, con diferentes roles, experiencias, egos, gente muy maja, singular, colaborando. En el Campoamor hay un mundo entero ensayando, una Asturias abierta, universal y capaz de atraer y crear talento. La coordinación de todos esos equipos en el plazo de tres o cuatro semanas para levantar el telón es un excelente ejemplo de actividad empresarial y de desarrollo de proyecto. Aquí tenemos entre 150 y 200 personas trabajando en cada título. Es una actividad de arrastre de personal importante. Tratamos de potenciar que los cantantes sean locales y en ese sentido estamos impactando también en la economía y el desarrollo profesional local.

-Todo eso sucede en un teatro, el Campoamor, que arrastra carencias técnicas desde hace años. ¿Cómo lo llevan?

-Todo el mundo nos dice que la acústica del Campoamor es extraordinaria y hay que hacerla valer. Luego tiene algunas cosas en proceso de mejora. El Ayuntamiento es consciente y tiene planes para hacer sus cosas. Nosotros nos debemos a la situación que sea, con su ayuda y la del Principado. Claro que nos gustaría tener mejores condiciones, pero el teatro es el que es. Y en ese sentido a mí siempre me sorprende que es un teatro admirable por la cercanía de los cantantes con el público. Eso en la ópera es necesario y hay otros teatros en España que no lo tienen.

-Es un teatro en el que aterrizan, a lo largo del año, muchos gestores: ustedes, la Fundación Princesa, el Ayuntamiento… ¿Mejoraría un cambio en la gestión?

-Aquí, históricamente, el Ayuntamiento de Oviedo se adelantó a otros con el deseo de consolidar la tradición de ópera. Gracias al trabajo de los que nos precedieron, de los anteriores presidentes, se encontró y consolidó un camino de colaboración público-privada para materializar la temporada. Pero nadie nos da nada por hecho.

-La temporada de zarzuela acaba de quedar sin director artístico. Hay quien propone que la Fundación Ópera de Oviedo se encargue también de este ciclo para consolidar personal y optimizar recursos. ¿Están dispuestos, hay negociación?

-Yo no soy el dueño del teatro. El dueño del teatro es el Ayuntamiento y ellos tienen sus ideas. Dicho esto, si el Ayuntamiento nos plantea asumir la temporada estamos a lo que el alcalde nos diga.

-No lo verían con malos ojos

-¡No! Si fuera así y así lo quieren, estaríamos absolutamente abiertos.

-¿Ópera de Oviedo o de Asturias?

-El mejor golpe que ha dado Oviedo en los últimos años ha sido con su proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura al incluir a toda Asturias. Somos una región de 1,1 millones de habitantes. No podemos pensar en un proyecto solo para Oviedo, tienen que estar involucrados el resto de concejos. Y ahí están. Si nos unimos todos podemos conseguir cosas extraordinarias, como la Capitalidad Europea de la Cultura, en la que ahora estamos todos unidos. Oviedo es el lugar originario donde se produjo la ópera. Se pueden mover cosas al territorio, pero el sitio de la ópera es el Campoamor. Pero para que la gente entre a este teatro hay que acercarse a ellos y explicarles, para que tengan interés en venir.

-Están desarrollando mucha actividad en ese sentido.

-Por eso hemos desarrollado una actividad que llega a distintos concejos, centros educativos, colectivos y espacios, y que combina retransmisiones, charlas, recitales, espectáculos y acciones sociales. En los últimos tres años hemos estado presentes en cerca de 35 concejos, además de ampliar nuestra actividad a Cantabria. Actualmente, el proyecto social y divulgativo alcanza 48 acciones durante la temporada, con unas 7.000 personas beneficiadas. Asturias tiene unas infraestructuras de teatros extraordinarias, teatros medianos y pequeños. El de Soto del Barco, el Fantasio, el Riera, las casas de cultura… Son equipamientos excelentes. Nuestra disposición está en llevar al territorio todo lo que luego es posible ver aquí con intensidad. Porque una cosa es ver una ópera en un vídeo y otra es verlo en la realidad.

-Y los programas con las residencias del Principado o la compañía infantil de La Federica.

-El programa con la Consejería de Acción Social surgió sin casi proponérnoslo, de un encuentro con una persona que nos vio en una representación de ópera en el territorio. Presentamos un programa piloto europeo y ahí empezamos con las personas mayores en los centros, adaptándonos a su situación. No es fácil, pero la gente que tenemos trabajando en estos programas es extraordinaria. No solo llevamos ensayos de lírica a estos centros. Al final acaban con habaneras, con música asturiana… También estamos colaborando con Aspace, en circunstancias más difíciles. Y con La Federica, pues es probablemente uno de los mejores ejemplos de esta filosofía de responsabilidad social. Es un proyecto que ha ido creciendo hasta obtener el Premio Nacional de Divulgación. Ya vamos por la segunda generación y hay personas que ya están trabajando con nosotros y que han salido de aquí. Eso demuestra que la divulgación puede tener un recorrido mucho más profundo del que imaginamos. Puede despertar una vocación, generar una profesión y crear una relación para toda la vida con el teatro.

-Cómo siguen sus cuentas, su dependencia de las ayudas públicas.

-El 70% de nuestro presupuesto son recursos internos. La responsabilidad de la administración está en que estas cosas ocurran, pero hay que optimizar las ayudas. El presupuesto es discreto, y de un euro intentamos hacer tres.

-¿Con voluntad de crecer?

-Tenemos un plan estratégico en donde se ve lo que nos gustaría y lo que queremos hacer. Eso requiere recursos importantes y lo hemos compartido con las administraciones. El Ayuntamiento se porta bien o muy bien con nosotros. El Principado aumenta cuantías de forma sistemática. Y con el gobierno de la nación es donde hemos picado. La ausencia de Presupuestos Generales nos ha perjudicado, por más que en el INAEM están convencidos de que somos un lugar privilegiado para potenciar la difusión cultural.

¿De cuánto es su presupuesto y a cuánto quieren llegar?

Ahora estamos entre 3,2 y 3,4 millones de euros. Y si queremos soñar deberíamos llegar gradualmente al 30% en los próximos cinco años. Hay que ser prudentes en el crecimiento pero ambiciosos en los objetivos.

Unos 4,5 millones de euros

Pero con una visión de adónde se quiere llegar, una ópera de Asturias, con más funciones, engarzadas, con más viernes de ópera.

Explique qué son los viernes de ópera.

Es una oportunidad para ver, con precios reducidos, tres de los cinco títulos que ofrecemos. En esos tres casos hacemos una función más que es exactamente igual que el montaje principal, y con el mismo reparto en su mayoría, pero con varios de los papeles principales hechos por gente que todavía está en etapa de crecimiento. Es lo mismo pero con voces nuevas a unos precios mucho más reducidos que en una representación normal.

Porque ¿cuánto cuesta ir a la ópera de Oviedo?

Desde 150 euros puedes conseguir un abono para los cinco títulos, y en los viernes de ópera hay entradas desde 18 euros, que es lo que te valen tres cafés, porque el café ha subido y los viernes de ópera, no. En el resto de funciones tratamos de potenciar que la gente joven se acerque al teatro, con entradas de hasta el 80% de descuento.

Es más barato que el fútbol

Somos amigos y colaboramos con la Fundación del Real Oviedo, pero sí, con todo el respeto, ir al Tartiere es más caro que la ópera. Y también ir al Molinón.

Me hablaba de la candidatura Oviedo 2031. ¿Qué le parece el proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura?

Lo apoyamos desde el primer día. Tenemos que ser suficientemente generosos y abiertos para entender que hay diferentes formas de ver, entender y aplicar la cultura, y que la lírica y la clásica en Asturias son incuestionables, pero hay otras áreas que hay que desarrollar también. Hay que pensar que es algo a cinco años vista y con esa idea apoyamos lo que se plantea por parte del equipo. Los hemos tratado de entender, y cuando los entiendes, los apoyas, como no puede ser de otra forma. Porque aquí, en Asturias, tenemos una tendencia a pensar que el vaso está medio vacío. Y no, hay que mirar lo positivo. Yo soy un optimista experimentado, aunque es verdad que quizá es una cuestión familiar también.

El lema de la capitalidad es la "Amabilidá". Qué poco amables resultan esos pateos a la locución en asturiano en el estreno de cada título. ¿No?

Tenemos cuatro o cinco funciones ¿y cuántas personas reaccionan negativamente ante algo que lleva ya años incorporado? Unas pocas. Podrá gustarte más o menos, pero la gente es discreta y el conjunto del público lo acepta. Unos lo apoyan efusivamente, a otros no les gusta pero lo respetan y son muy pocos los que patalean. Mientras no sea dentro de la función, todo perfecto.

En las funciones, llama la atención que todavía el público de la ópera es capaz de expresar su rechazo a determinadas propuestas.

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Hay que respetarlo. Me gusta trabajar desde lo que hay, y que no todos opinemos lo mismo. Hay una obsesión en estos tiempos por intentar convencer al otro. Yo creo que hay que escuchar los puntos de vista contrarios, y respetar otras opiniones, ver en qué estamos de acuerdo y en qué no.