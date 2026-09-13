King África convierte Oviedo en una bomba: saca a sus fans los bailes prohibidos
El Campo San Francisco se entregó a la llamada de «menear esos cuerpazos» del argentino y aún tuvo energía para seguir después con Chimo Bayo en otra descarga de nostalgia noventera y baile
El Bombé se convirtió en el tardeo de este domingo en una fiesta gigantesca con King África al mando. El cantante consiguió abarrotar el Campo de San Francisco y llenar también las zonas verdes próximas con un público dispuesto a bailar desde el primer minuto. Ni siquiera necesitó recurrir de entrada a «La Bomba», la canción que convirtió su nombre en uno de los más reconocibles de las pistas de baile. Abrió con «Paquito el chocolatero» y dejó claro enseguida cuál iba a ser el tono de la noche. «Es un honor estar aquí», saludó antes de confesar que era la primera vez que actuaba en Oviedo.
Vestido de rojo de arriba abajo, con camiseta, pantalón y sus inseparables gafas de sol, recorrió más de dos décadas de canciones. La segunda que cantó fue «Camaleón», publicada en 1997. Adaptó incluso la letra para meter a Oviedo en el estribillo y animó a «menear esos cuerpazos» a un Bombé que respondió sin demasiada necesidad de insistencia.
El concierto tuvo además un público de todas las edades. Había seguidores que conocieron sus canciones cuando «La Bomba» se convirtió en fenómeno a comienzos de siglo, pero también muchos niños que todavía no habían nacido cuando aquellos temas sonaban sin descanso. Y ellos tuvieron su momento. King África llamó al escenario a pequeños de hasta siete años y acabó rodeado por una veintena de niños para interpretar «Chu Chu Uá», de su compatriota el payaso Piñón Fijo. Durante la actuación no dudó en vacilar al público cuando cantó con la lengua fuera y les dijo que no se entendía absolutamente nada.
Entre canciones propias y versiones fueron apareciendo «Volare» y «Mayonesa», mientras el público seguía bailando. Para esta última llegó otra convocatoria. «Ahora empieza lo prohibido», anunció antes de pedir que subieran al escenario «señoras y señoritas» que supieran bailarlo todo. La fiesta ya estaba completamente desatada y King África acusaba el cansancio después de haber actuado el sábado en Málaga y dormir tres horas para encontrarse con el público carbayón.
La fiesta en el Bombé no terminó con King África. Tras una hora de concierto dio el relevo a Chimo Bayo, que tiró de ese repertorio que marcó a toda una generación y que todavía hoy sigue provocando una respuesta inmediata. Sus sonidos electrónicos y sus inconfundibles arengas hicieron el resto.
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