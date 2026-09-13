Mónica Naranjo celebra en Oviedo tres décadas de carrera musical: "Este concierto va a ser un momentazo en la gira"

Mónica Naranjo señala en rojo su paso por Oviedo dentro de la gira con la que está celebrando más de treinta años sobre los escenarios. La cantante actuará este martes, a las 21.30 horas en el recinto mateíno de La Ería, en uno de sus pocos conciertos de este año en el norte de España. «Va a ser para todo el equipo un momentazo en la gira. No hay mejor mezcla que fiestas y música. La comunión perfecta», asegura a LA NUEVA ESPAÑA. La artista llega a la capital asturiana con su tour «greatest hits concerts», un espectáculo que preparó durante un año y con el que ha querido convertir esta efeméride en algo más que un simple recorrido por sus canciones más conocidas. «Era una celebración dedicada a mi público. Debíamos celebrar nuestra vida juntos y abrazar de nuevo nuestro pasado y presente», explica.

Ese pasado comenzó a construirse a principios de los años noventa. Nacida en Figueres, Naranjo dio sus primeros pasos profesionales en México, donde publicó en 1994 su primer disco, «Mónica Naranjo». Su consolidación definitiva llegó pocos años después con «Palabra de mujer», el álbum que la convirtió en una de las voces más reconocibles del pop español gracias a canciones como «Desátame» o «Pantera en libertad». Aquel trabajo terminó por situarla entre las grandes artistas de la música española de finales de los noventa y dio comienzo a una relación con el público que, tres décadas después, sigue siendo el principal argumento de esta gira.

A partir de ahí levantó una trayectoria marcada tanto por su potencia vocal como por una constante voluntad de explorar registros distintos. En 2000 publicó «Minage», homenaje a la cantante italiana Mina, que incluyó «Sobreviviré», uno de los temas que acabarían convertidos en emblema de su repertorio. Después llegaron nuevas etapas y trabajos como «Chicas malas» o «Tarántula», además de proyectos en los que se acercó al rock, la electrónica y propuestas de carácter más experimental.

Naranjo tampoco ha entendido nunca su carrera como una sucesión de discos idénticos. A lo largo de los años ha alternado grandes producciones de pop con proyectos más conceptuales, espectáculos sinfónicos y trabajos en los que ha buscado nuevas formas de llevar su voz al escenario. Esa capacidad para cambiar de piel sin abandonar las canciones que la hicieron popular explica también buena parte de su carrera sobre el escenario.

En esa historia ocupan un lugar especial canciones como «Desátame» o «Empiezo a recordarte», temas asociados a distintas épocas de su carrera pero que siguen encontrando nuevos oyentes. Todo ese recorrido alimenta ahora una gira concebida para reencontrarse con sus seguidores de todas las edades. Eso es precisamente lo que más continúa emocionando a Naranjo después de tantos años de conciertos. «Las diferentes generaciones que se reúnen alrededor de una discografía que les cambió un día la vida. Ese ha sido el propósito de mi vida», afirma.

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Y esa convivencia entre generaciones se ha convertido en una de las particularidades de sus directos. Frente al escenario se encuentran quienes compraron sus primeros discos en los años noventa junto a espectadores que llegaron mucho después a un repertorio que ha ido pasando de una generación a otra. Para Naranjo, ese vínculo es también la medida de lo conseguido durante más de tres décadas de profesión. Antes de pisar Oviedo, Naranjo resume las ganas de ese encuentro en una frase: «Qué ganas os tengo...».