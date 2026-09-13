Oviedo se echa a la calle con San Mateo: "Encontrar mesa es misión casi imposible"

El primer sábado de San Mateo desbordó el centro y el casco histórico desde el mediodía. Terrazas, casetas y los puestos de artesanía se fueron llenando a medida que avanzaba la jornada, de modo que encontrar una mesa libre empezó pronto a convertirse en una pequeña hazaña. Cuando uno enfilaba la calle Marqués de Santa Cruz, el ambiente era ya completamente festivo: música por cada esquina, grupos entrando y saliendo del Campo San Francisco junto a las plazas Porlier y de la Catedral... un continuo trasiego de personas dispuestas a aprovechar uno de los primeros grandes días de las fiestas.

Familias con niños, pandillas de amigos, peñas y visitantes compartían espacio en una jornada que funcionó como auténtico estreno multitudinario de San Mateo. El buen tiempo animó a salir pronto y, a medida que avanzaban las horas, el centro fue dejando una de esas estampas que se repiten cada septiembre: sidra en las mesas, bocadillos, música y sobremesas con pocas ganas de terminar. Entre quienes se habían adelantado estaba la carbayona Elena Fernández, que se reunió con amigos y compañeros de trabajo siguiendo un hábito que repiten cada año. «Tenemos tradición de juntarnos. Es un reencuentro después del verano», contaba desde una de las terrazas del paseo del Bombé. Habían llegado temprano, poco después de las doce y media, y la decisión terminó siendo acertada. «Al poco ya no había sitio», explicaba mientras veía cómo las mesas se ocupaban rápidamente.

Para su grupo, la cita tiene además algo de ritual de septiembre. Las vacaciones quedan atrás, vuelven los horarios, el trabajo y el curso escolar, pero San Mateo suaviza el aterrizaje. «El comienzo de curso se lleva mejor volviendo a la rutina con fiesta», resumía Fernández.

El primer sábado de San Mateo. / Juan Plaza

Ese mismo espíritu tenía la reunión familiar de Sara Feliciano, también ovetense. «San Mateo es el reencuentro después del verano. Nos solemos juntar a lo largo del año en muchas ocasiones porque cualquier disculpa es buena», explicaba. En su caso, la jornada reunía a familiares de Oviedo y Pola de Siero y obligaba a cierta planificación porque el grupo era numeroso. La reserva para comer resultaba imprescindible. «Como somos tantos, reservamos; si no, sería misión casi imposible», señalaba.

Los niños marcan también el ritmo de San Mateo para la familia de Sara Feliciano. La noche queda en segundo plano. «Como tenemos niños aprovechamos el día», decía entre risas para, a renglón seguido, resaltar que son fieles a cada una de las tradiciones festivas, empezando por haber disfrutado el viernes del pregón en la plaza del Ayuntamiento. «San Mateo tiene muchas actividades para los adultos, pero también para las familias», diagnostica.

No todos los que llenaban las calles eran ovetenses. Aida de la Rúa y sus amigas habían llegado desde Medina del Campo para celebrar una despedida de soltera de Amaya Avilés, que dará el sí quiero dentro de un mes. La elección de Oviedo no fue casual. Sabían que este fin de semana coincidía con el primer fin de semana festivo y pensaron que el ambiente encajaba perfectamente con la homenajeada. «A nuestra amiga le va mucho el Norte y sabíamos que este rollo le iba gustar», explicaba. La celebración empezó el viernes por la noche, pero el cansancio no parecía hacer mella. «Estamos como nuevas y empezando», aseguraban mientras alternaban sidra y cerveza antes de continuar con un plan muy asturiano: comida en una sidrería y después tardeo por el centro.

A la hora de comer en el Campo San Francisco no faltaron dos de los imprescindibles de San Mateo: el bocadillo de calamares y el de carne. Quienes degustaban estos manjares era Rubén de la Torre y Patricia Vega. «Están muy ricos», dijeron antes de resaltar la suerte que habían tenido de encontrar una mesa libre. «No es fácil encontrar un hueco».

Entre quienes se sumaron a la jornada estaba además Juan García, que llegó desde Grado con varios integrantes de la peña «Bo2». Su reunión tenía un motivo añadido. Se trata de una peña de lotería que celebra una comida anual a principios de septiembre en Oviedo.

Historias distintas que terminaron confluyendo en los mismos metros del centro. Los amigos que se ven después del verano, las familias que ajustan el horario a los niños, quienes afrontan la vuelta a la rutina, una despedida llegada desde Valladolid o una peña que encuentra en septiembre el momento para reunirse.

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El primer sábado de San Mateo dejó así una imagen de lleno en el centro de Oviedo, con terrazas ocupadas, mesas compartidas, música y muchas ganas de prolongar el día. Y, como decía Elena Fernández, también con una pequeña ventaja añadida: volver al trabajo y al curso cuesta bastante menos cuando la rutina empieza rodeada de fiesta.