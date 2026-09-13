Oviedo registra fuertes picos de benceno y partículas durante la madrugada
La contaminación atmosférica volvió a dejar elevados registros durante la madrugada en la estación de control de la calidad del aire de Trubia, con incrementos tanto del benceno como de las partículas en suspensión. Así lo detalla la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies en una nota de prensa en la que detalló que el episodio dejó un pico de 22,2 microgramos por metro cúbico de benceno, además de valores de 132 microgramos por metro cúbico de partículas de menos de 2,5 micras de diámetro y 148 microgramos por metro cúbico de partículas de menos de 10 micras.
Especial preocupación, detallan, genera el benceno, un hidrocarburo cancerígeno para el que la Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel de exposición que pueda considerarse completamente seguro. La directiva europeaestablece para este contaminante un valor límite de 3,4 microgramos por metro cúbico de media anual. La denuncia recuerda además que Oviedo viene presentando desde hace años algunos de los registros más elevados de Asturias de este compuesto.
También se elevaron las concentraciones de las partículas más finas, aquellas con un diámetro inferior a 2,5 micras, que por su reducido tamaño pueden penetrar profundamente en el aparato respiratorio. La estación de Trubia llegó a marcar 132 microgramos por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 microgramos por metro cúbico de media anual y los 15 de media diaria, mientras que la normativa europea fija un límite de 10 de media anual.
La situación se repitió con las partículas de menos de 10 micras de diámetro, de mayor tamaño pero también asociadas a problemas respiratorios. En Trubia alcanzaron los 148 microgramos por metro cúbico. Para este contaminante, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 15 de media anual y los 45 de media diaria, mientras que la Directiva europea establece un valor límite de 20 de media anual.
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