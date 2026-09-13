Pablo Puyol se enfrenta al fin del mundo en Oviedo con la comedia «Nada»

El teatro Filarmónica recibe hoy una nueva cita dentro de la programación de San Mateo con «Nada», una comedia absurda escrita y dirigida por Álvaro Carrero y protagonizada por Pablo Puyol, Miguel Á. Martín y el propio Carrero. La función comenzará a las 20.00 horas, tendrá una duración aproximada de 90 minutos y las entradas cuestan 25 y 22 euros.

La obra sitúa al espectador a las puertas del apocalipsis. Lucas, Mateo y Juan son tres amigos que se encuentran en mitad de la nada mientras el mundo está a punto de terminar. Queda muy poco tiempo y, lejos de tener claro cómo aprovecharlo, los tres están completamente bloqueados. Porque, como plantea la propia comedia, hasta el fin del mundo puede dejar a uno sin saber qué hacer.

En ese escenario aparece la última petición de Lucas. El personaje pide a sus dos amigos que cumplan un deseo antes de que todo termine, pero Mateo y Juan se muestran incapaces de hacerlo. Sobre esa petición, y sobre la pregunta de qué puede resultar tan complicado cuando apenas queda tiempo, gira una historia que juega con el absurdo y con una situación llevada al extremo: tres personas enfrentadas a un destino inevitable y sin demasiadas posibilidades de escapar de él.

«Nada» parte así de una premisa apocalíptica para construir una comedia en la que el final del mundo sirve como escenario para las relaciones entre los tres protagonistas, atrapados en un lugar en el que, literalmente, no parece haber nada que hacer. «El apocalipsis ya está aquí. Queda muy poco tiempo para que todo termine. Ellos se encuentran en mitad de la nada. Y en la nada, nada se puede hacer», resume la presentación del espectáculo.

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La producción corre a cargo de Producciones Teatrales La Cochera, responsable también de su distribución. Con Pablo Puyol, Miguel Á. Martín y Álvaro Carrero sobre el escenario, la representación se suma a las propuestas teatrales incluidas estos días en las fiestas mateínas y ofrecerá esta tarde una alternativa de humor en el Filarmónica.