El Principado lleva al Observatorio contra la LGTBIfobia la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández

La agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante las fiestas de San Mateo llegará la próxima semana al Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia. La consejería de Derechos Ciudadanos convocará una reunión extraordinaria del órgano para analizar de forma detallada lo ocurrido y determinar qué medidas pueden adoptarse tras el ataque. Ovidio Zapico ya ha dado la instrucción de reunir a los integrantes y colocar este episodio como primer punto del orden del día.

La directora general Nuria Rodríguez anunció a través de esta nota de prensa esta medida y avanzó que el Gobierno asturiano estudiará una respuesta ante lo sucedido. «La violencia LGTBIfóbica no es aceptable en ningún caso, por lo que se va a analizar de manera pormenorizada este asunto y se actuará con contundencia frente a esta o cualquier otra agresión de estas características que se produzca en Asturias», señaló.

La reunión no se limitará a analizar la actuación de quienes participaron directamente en los hechos. Rodríguez advirtió de que la respuesta deberá prestar atención también a posibles delitos de odio y a eventuales conductas de instigación. La responsable autonómica vinculó además lo ocurrido con la necesidad de frenar la propagación de discursos que puedan favorecer este tipo de comportamientos. «Los discursos de odio son veneno y no vamos a permitir que les salgan gratis a quienes los propagan por nuestra tierra», afirmó.

Rodríguez insistió también en el derecho de cualquier ciudadano a vivir y expresarse libremente. «Todos los asturianos y todas las asturianas tienen los mismos derechos a caminar en paz por la calle, a poder vivir como quieran, en libertad, y a poder expresarse como quieran», manifestó.

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El Principado asegura que utilizará para ello los instrumentos contemplados por la legislación vigente. «En esta ocasión y en todas las que sea necesario, vamos a actuar con toda la contundencia con la que nos ampara la Ley 4/2023 a nivel estatal», añadió Rodríguez.