El PSOE pide un plan para dotar de sombra y arbolado a los parques infantiles de Oviedo

El PSOE reclama al Ayuntamiento un plan para adaptar los parques infantiles al aumento de las temperaturas mediante más arbolado, pérgolas, cubiertas textiles y zonas de sombra. El concejal Juan Álvarez advierte de que numerosas zonas destinadas a niños permanecen expuestos al sol durante buena parte del día y carecen de espacios suficientemente protegidos. «¿De qué sirven si no se puede utilizar durante el verano o en días de mucho sol?», plantea el edil. «La sombra no puede seguir tratándose como un elemento accesorio. Es una infraestructura básica para que un parque pueda cumplir realmente su función», añade.

La iniciativa plantea elaborar un inventario municipal de parques y áreas de juego y analizar en cada uno de ellos la exposición al sol y el confort térmico. Con esos datos, el PSOE propone establecer un calendario de actuaciones y fijar prioridades en función de criterios como la intensidad de uso, la presencia de niños, la ausencia de alternativas próximas con sombra o la vulnerabilidad de los distintos barrios.

También apuestan por dar prioridad a la plantación de árboles y las soluciones basadas en la naturaleza, complementadas cuando sea necesario con pérgolas, cubiertas textiles u otros sistemas de protección. La propuesta incluye zonas de sombra en bancos y espacios de estancia para los adultos que acompañan a los menores. «Cuando hablamos de adaptar un parque al calor no hablamos solamente de poner sombra encima de un columpio. Hay que pensar en las familias, en los mayores que acompañan a sus nietos y en todos los que utilizan estos espacios», señala Álvarez.

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El PSOE pide además incorporar estos criterios desde el diseño de los nuevos parques infantiles y las reformas integrales de los ya existentes, con estudios previos de exposición solar y confort térmico. «No podemos hablar de renaturalización como una cuestión estética. El arbolado y la infraestructura verde tienen también una función esencial para reducir el calor, mejorar el confort y hacer que nuestras calles y nuestros parques sean más habitables», sostiene.