Salir al vermú, un plan de largo recorrido en San Mateo: "Estaremos hasta que el cuerpo aguante"

San Mateo invita a salir, encontrarse, picar algo, levantar el vaso y vivir la fiesta a tope en cualquier punto de la ciudad. Y en ese recorrido, las 37 casetas repartidas por el Bombé, la Herradura, la Catedral y Porlier son parada casi obligatoria. LA NUEVA ESPAÑA las visitará una a una para conocer qué ofrecen, cuáles son sus productos estrella, quiénes están detrás de la barra y qué encuentran los clientes en ellas para convertirlas en parte de su particular ruta mateína. Están invitados.

El vermú también se amasa: pizza, amigos, cerveza y niños al aire libre

En Pizzas Tatanka, la hora del vermú se amasa a toda prisa. Mauricio Urih lleva al Bombé sus pizzetas caseras, elaboradas con masa madre y maduradas en frío, una receta que, presume, sabe «a pan de toda la vida». El mediodía del fin de semana es uno de los momentos fuertes de una caseta donde el plan sale casi solo: algo frío en el vaso, pizza recién hecha y tiempo para alargar la charla. Yoana Díaz, Flor Amado, Iván Menas y Francisco de la Granda son buen ejemplo. Encuentran además en el Campo San Francisco una ventaja difícil de discutir: los pequeños pueden jugar y moverse con libertad mientras los mayores cumplen con el ritual mateíno. Ellos corren; los padres, vermú.

Amor Domínguez

La tortilla que presume de no necesitar cebolla para ser "la mejor"

En El Loco de las Tortillas-Markina tienen claro cuál es el reclamo. Marco Menéndez defiende su especialidad sin titubeos: «Es la mejor tortilla que hay en el mundo». La sirven también en bocadillo y la receta clásica, asegura, no necesita adornos: «Es tan buena que no hace falta ni cebolla». A unos metros de la barra, Sonsoles González, Manuel Otón, Enrique González y Celsi González disfrutan de un San Mateo más tranquilo, de buen tiempo, algo de comer y mucho ambiente. La noche ya no entra tanto en sus planes. «No estamos en edad», bromean. Ellos prefieren aprovechar las horas centrales del día y dejar que el Bombé haga el resto.

Amor Domínguez

La sidra también se come en el Bombé para celebrar los cumpleaños

En la caseta de Sidrería Ovetum y Sidrería Mieres, la sidra encuentra más sitio en la cocina que en las mesas. Daniel Ramos reconoce que el público se inclina más por las cañas, las copas y los mojitos, mientras la bebida asturiana da sabor a uno de sus bocados estrella, la carrillera guisada a la sidra. La oferta se completa con calamares «de toda la vida» o fingers de cachopo. Frente a la barra, Sara de la Fuente tenía además un motivo especial para brindar: celebraba su cumpleaños junto a Laura González y una pandilla de amigos. Su idea era empezar tomando algo, quedarse a comer y seguir «lo que el cuerpo aguante».

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Amor Domínguez

San Mateo logra calmar la rivalidad entre oviedistas y sportinguistas

En Noor San Mateo Express, con Abas Hussain al frente, una mesa a la sombra y una cerveza fría bastan para sentar juntos a aficionados del Oviedo y del Sporting. José María Monreal comparte ronda con una nutrida pandilla que llega al Bombé a partir de la una y media, alguno incluso desde Torrelavega. Amigos, conversación y buen ambiente marcan el plan. La noche, en principio, no entra demasiado en sus cálculos. «Cada uno a sus aposentos», bromean, aunque enseguida dejan abierta la puerta a «alguna escapada». En San Mateo, hasta las rivalidades se toman un descanso.