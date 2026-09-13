Todas las vidas de Bertín Osborne, en Oviedo: así fue su concierto en las fiestas de San Mateo

Normalmente, cuando hablamos de la música de los ochenta, tendemos a asociarla a fenómenos como la "Movida madrileña" o a la talentosísima generación de músicas y estilos provenientes del Reino Unido o Estados Unidos: "Depeche Mode", Michael Jackson... Pero quizá se nos olvida que aquellas bandas compartían los primeros puestos en el ranking de la radio-formula con cantautores como Aute o Serrat y con otro estilo basado en las baladas románticas que se conocía como "canción ligera". En ese mundillo reinaban Julio Iglesias, "Mocedades" o Francisco, y ahí desembarcó en 1981 un jovencísimo Bertín Osborne con su primer gran éxito, "Amor Mediterráneo". Un tema que protagonizó durante semanas y meses la banda sonora de los hogares españoles de la época.

Cuarenta y cinco años más tarde, el incombustible galán jerezano ha desembarcado en las fiestas de San Mateo para celebrar esta efeméride con sus incondicionales. Arropado por un poderoso mariachi de doce sombreros, Osborne saltó al escenario de la Ería para arrancar su espectáculo de canciones y buen humor cantando el clásico de Antonio Aguilar "No volveré".

"Llevo tres días en Oviedo y no se puede comer más de lo que he comido aquí", le regaló al público mateíno guiñandoles el ojo y ganándose un aplauso a la simpatía. A partir de ahí, planteó un concierto biográfico alternando anécdotas con éxitos propios y ajenos. Así puso a cantar al respetable con el mencionado "Amor Mediterráneo", "Buenas noches, señora" y una pequeña píldora de energía con "La noche de San Juan."

El público de la Ería aplaude durante el concierto. | JUAN PLAZA

Si algo ha caracterizado la carrera de Bertín Osborne es su capacidad para reinventarse una y otra vez gracias a su carácter desenfadado. Él mismo hace apología constante de su cara dura, de ser un canallita gracioso y gamberro al que no se le pone nada por delante. En su carrera, y por tanto anoche también, las baladas fueron sustituida por el mariachi, por sus giras de comedia de variedades con Jesús Arévalo o "En mi casa o en la tuya", su celebrado programa de entrevistas en televisión. Para sorpresa de nadie incluye en su repertorio "New York", "My way" y "I got you under my skin" de Frank Sinatra, imita el acento de Cantinflas y hace referencia a Luciano Pavarotti antes de entonar "Caruso" para acabar volviendo a sus propias canciones con "Necesito una amiga".

Y el público, qué. Pues el público de Bertín sabe muy bien lo que se va a encontrar. Se lo pasan bien. Las cantan todas con él, le ríen todas las gracias, le aplauden a rabiar. Algo más de mil personas. Un perfil mas abierto generacionalmente de lo que pueda parecer.

En un carrusel final imparable, volvió a sacar al mariachi frente a los focos para brindar con tequila y cerrar el show con "Me cansé de llorar", un apoteósico "Volver" y la inolvidable "Jalisco".

"¡Qué gustazo venir aquí, coññño! ¿Cantamos todos?". Cubierto por una bandera mexicana homenajeó a Luis Miguel recordando " La bikina". "Está la sabemos todos, es una canción de autobús", gritó mientras el mariachi arrancaba "El rey". Todos los teléfonos en alto grabando, toda la gente de pie. Como nadie quería terminar, se animó con otra que no podía faltar, el " Échame a mi la culpa" de Albert Hammond que popularizó su querida Rocio Dúrcal.

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Bertín en estado puro, sin filtros, contando y cantando todas sus vidas. Y en ese punto se evaporó mientras violines y metales ponían el punto final.