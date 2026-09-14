Atilano Álvarez recibirá el Barbón de Faro por facilitar el acceso al horno más antiguo de Oviedo
La Asociación de Amigos de la Alfarería reconoce al antiguo propietario de la granja del Cantu del Rey por ceder para uso público el terreno donde se conserva una estructura de los siglos XI-XII
La Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro concederá este año el Barbón de Faro a Atilano Álvarez López, antiguo propietario de la granja avícola del Cantu del Rey, como reconocimiento a su colaboración en el proyecto para recuperar y poner en valor el importante patrimonio cerámico de la localidad.
El colectivo destaca especialmente la decisión de Álvarez de ceder para uso y acceso público el sector de sus terrenos en el que se encuentra el horno más antiguo localizado hasta ahora en Faro. La estructura fue excavada en 2012 y está datada entre los siglos XI y XII, lo que la convierte en una de las principales piezas para explicar la larga tradición alfarera de la parroquia.
Con este reconocimiento, la asociación pretende agradecer públicamente la colaboración de un vecino que pone parte de su propiedad al servicio de la conservación de la cultura local. También confía en que el gesto sirva como ejemplo para otros propietarios de Faro, donde todavía se conservan numerosos restos de antiguos hornos y testares vinculados a la producción cerámica. El objetivo del colectivo es que estos vestigios puedan protegerse e incorporarse progresivamente al proyecto de recuperación de la alfarería tradicional.
La entrega del Barbón de Faro 2026 tendrá lugar el sábado 26, a las 17.00 horas, en el centro social de Faro. La gala concluirá con un vino español para los asistentes.
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