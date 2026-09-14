La campaña de dinamización del comercio local y de apoyo al Real Oviedo suma nuevos establecimientos: ya son 300 y distribuyen estos regalos

Trescientos establecimientos comerciales ovetenses participan en una campaña impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de dinamizar el comercio local y mostrar el apoyo al Real Oviedo en el inicio de la temporada. Estos locales distribuirán entre los clientes, al realizar sus compras, 20.000 imanes, 5.000 abanicos y 25.000 calcomanías.

La campaña, que lleva por lema "Ahora más que nunca, el comercio de Oviedo con nuestro equipo", se pone en marcha por tercer año consecutivo, a las que se suman otras dos iniciativas en los play off de ascenso a Primera División, y alcanza “una mayor implantación”. De los 210 establecimientos comerciales que participaron en 2025 se ha pasado a 300, por lo que el incremento es del 43%. La edición anterior se articuló a través de un sorteo que generó más de 30.000 participaciones entre los clientes del comercio local.

Para darla a conocer, la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, visitó, acompañada de Garra, la mascota del Real Oviedo, tres locales comerciales de las calles Gil de Jaz y Marqués de Pidal. La primera parada se produjo en Cerra Store, donde Álvaro y Manuela, que salían del colegio, no dudaron en entrar en el local al saber que allí estaba Garra. Y se hicieron una foto juntos.

Leticia González, Borja Rubí y Garra. / Fernando Rodríguez

José Cerra y Daniela Catarí destacaron que “estas campañas funcionan muy bien”. Tras el mostrador guardan los imanes y las calcomanías, en las que se plasma una camiseta del Real Oviedo y el lema de la campaña, y los abanicos, todos con el azul como protagonista.

La siguiente parada fue Mooquer, tienda de ropa de ciclismo, que ya repartió los primeros obsequios de la campaña. “Se fueron a Estados Unidos. Los tres artículos -abanico, imán y calcomanía-, junto con unos calcetines de Asturias se los llevó un chaval de Chicago”, aseguró Borja Rubí, dueño de la tienda. Aunque también llegaron unos clientes de Gijón, que eran del Sporting, y no estaban tan interesados en la campaña.

La concejala de Economía, acompañada por Garra, se acercó también a la Farmacia Karel Pérez. Allí esperaban Karel Pérez y Marilis Pérez, que se hicieron una foto con la mascota del Oviedo. Leticia González resaltó que “el Real Oviedo y el comercio local tienen algo fundamental en común: necesitan sentir a la gente cerca. Con esta campaña queremos llevar el sentimiento azul a las tiendas y recordar que apoyar a nuestros comercios también es hacer equipo y hacer ciudad".

La edil hizo hincapié en la respuesta del tejido comercial. “Que 300 negocios hayan querido participar demuestra hasta qué punto el Real Oviedo forma parte de la vida de la ciudad. Son establecimientos de distintos sectores y barrios unidos para compartir con sus clientes el apoyo a nuestro equipo", remarcó Leticia González.

"Queremos posicionarnos como destino turístico comercial"

Esta es, dijo, “una campaña que nos gusta mucho, porque por un lado mostramos el apoyo a nuestro equipo, el Real Oviedo, y es una iniciativa que demandan mucho los comercios ya que hay una grandísima afición”. La concejala de Economía elogió al comercio de proximidad. “En Oviedo hay calidad y es una fuente generadora de empleo y de riqueza para el municipio”, manifestó. El objetivo es, dijo, “posicionarnos como destino turístico comercial”.

“Siempre vamos a estar apoyando al comercio con distintas iniciativas”, recalcó, para aludir a continuación al desfile que se celebrará el próximo viernes en la calle Gil de Jaz para apoyar al sector de la moda local.