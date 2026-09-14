El diputado popular Cuervas-Mons respalda a Canteli tras sus palabras sobre la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «No me parecen desafortunadas»

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons respalda las reflexiones realizadas por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y considera que sus palabras «no me parecen desacertadas ni desafortunadas». El parlamentario insiste, no obstante, en que «todo el mundo rechaza la violencia».

Cuervas-Mons entiende que Canteli plantea una reflexión sobre el contexto de unas fiestas en las que se concentran miles de personas. «En Oviedo hay miles de personas en las fiestas y a veces, pues los follones se producen en los mismos sitios», apunta. El alcalde sostiene que todavía es necesario esclarecer lo ocurrido porque solo se conoce «lo que dice una parte», pide «respeto entre todos» y se refiere a los presuntos agresores como «chavales jóvenes». «No creo que sean tan mala gente», señala según se recoge en los teletipos de las agencias.

El diputado popular apunta además que existen «antecedentes» relacionados con el incidente, aunque reconoce que desconoce las circunstancias concretas de la agresión. «No lo sé, yo no sé qué es lo que pasó», dice. Pese a ello, insiste en el rechazo de su partido a cualquier episodio de violencia y admite que comparte «un poco» las reflexiones realizadas por el alcalde.

El PSOE exige a Canteli que se disculpe

Las palabras del regidor provocan una dura reacción en el PSOE de Oviedo. Su portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, exige a Canteli que condene la agresión «sin ningún tipo de paliativo» y que se disculpe «de inmediato» con Rosón y Fernández. Considera las declaraciones del alcalde «absolutamente fuera de lugar» e «inapropiadas» y sostiene que «no se puede justificar bajo ningún concepto una agresión».

«Ya echamos de menos que el alcalde fuera el primero que saliera a condenar esa agresión. No salió, y no solo no sale, sino que de alguna manera la justifica», critica Llaneza, que considera que Canteli no está «a la altura de las circunstancias» como alcalde de todos los ovetenses.

Los socialistas anuncian además que propondrán la convocatoria de la Junta Local de Seguridad Ciudadana para analizar la evolución de este tipo de incidentes y estudiar posibles medidas de prevención. Llaneza advierte de una creciente presencia de elementos de extrema derecha en distintos actos y defiende que Oviedo debe continuar siendo una ciudad «de convivencia, de paz y de concordia».

También carga contra Canteli el candidato socialista a la Alcaldía, Sergio Llera, que le acusa de poner el foco sobre quienes sufren la agresión. «Oviedo no se merece un alcalde que señale a las víctimas», sostiene. «Cuando alguien está en el suelo recibiendo patadas, el problema son quienes están dando las patadas. Empezar a buscar qué hicieron antes los agredidos es poner el foco exactamente donde no corresponde», añade.

Llera considera que la respuesta del alcalde debería limitarse a «condenar sin matices, ponerse al lado de los agredidos y dejar que la Policía y la Justicia esclarezcan todas las circunstancias». El candidato socialista reclama a Canteli que rectifique y recuerda que, cuando habla, «habla el alcalde de Oviedo» y sus palabras tienen una responsabilidad institucional.

Llamazares: «No se pueden tener medias tintas»

También IU-Convocatoria por Oviedo reclama una rectificación del alcalde. Su portavoz, Gaspar Llamazares, califica las declaraciones de Canteli de «inaceptables» y considera que presentar a los agredidos como posibles agresores y referirse a los presuntos autores de la agresión como «buena gente» supone una «equidistancia» que llega «casi a la connivencia».

Llamazares sostiene que lo ocurrido no constituye un episodio aislado y lo sitúa dentro de una «escalada» en la que, asegura, se están produciendo agresiones homófobas, racistas y de extrema derecha. «Ante eso no se pueden tener medias tintas. Hay que tener declaraciones contundentes de condena», defiende.

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El portavoz de IU reclama además que se produzcan detenciones cuanto antes y asegura que las imágenes existentes sobre los hechos son «incontestables». «Ahí no hay opinión de una parte y la opinión de otra. Hay imágenes que demuestran una agresión», sostiene antes de concluir que la respuesta debe pasar por «las detenciones y la justicia».