Gonzalo Otero, maestro alcalde de barrio del Centro de Oviedo: «San Mateo no es de botellón ni de grandes artistas, es de familia y de pandillas»

Maestro en Noreña, alcalde de barrio de Foncalada y Centro de Oviedo y, desde hace un año, secretario general de Nuevas Generaciones de Asturias, Gonzalo Otero (Oviedo, 1996) defiende el actual modelo festivo de San Mateo, reivindica mucho el tardeo y recuerda las carrozas del Día de América, que le marcaron de niño.

Hay bastantes quejas con las fiestas. Dicen que han cambiado mucho.

Los tiempos han cambiado y San Mateo ha ido evolucionando con ellos. Es cierto que hay margen de mejora, pero algo está claro: este modelo no falla, al contrario, funciona. Las calles de Oviedo están a reventar de gente y se nota que San Mateo sigue siendo el broche de oro de las fiestas del verano. Con San Mateo, todos los ovetenses despedimos el verano y cargamos pilas para el curso.

¿Cambiaría algo

Hay margen de mejora. No me cabe ninguna duda de que desde el Ayuntamiento, aquello que se vea susceptible de mejora, se cambiará y se probará algo que seguro va a funcionar. Como la plaza de Longoria Carbajal, donde las actividades infantiles están siendo un éxito en estos dos días de fiesta. No sobra ningún rincón del centro de Oviedo sin actividades para todos los públicos: el casco antiguo para los jóvenes, el Bombé para las familias, y las plazas de Longoria Carbajal y el Campo San Francisco con propuestas para los niños.

Le veo muy metido en el tema de los niños.

Es algo en lo que me fijo muchísimo cuando repaso el programa festivo. San Mateo no es una fiesta de botellón ni de grandes artistas, es una fiesta de familias y de pandillas. Es el momento de salir del trabajo y tomar algo con los compañeros, comerse un bocata, que las familias se reencuentren, que los niños salgan del colegio y los padres les dejen saltarse las academias para dar un paseo por el centro de Oviedo y disfrutar de San Mateo.

¿Cuál es su primer recuerdo de las fiestas?

El Día de América en Asturias. Tengo un gran recuerdo de aquellas carrozas enormes que llamaban muchísimo la atención, que no tenían nada que envidiar a las de las Fallas de Valencia. Ver a Susana subida allí arriba... Todos decíamos: «Madre, parece que está tocando el cielo».

¿Va mucho a las casetas?

Sí, me parecen un acierto. Se nota en la cantidad de gente que hay en las calles. Es un modelo diferente, no porque el otro fuera malo, sino porque este es distinto. Todos convivimos. En las casetas que están en la plaza de la Catedral siempre estuvieron en desacuerdo en ciertos temas y no pasa nada.

En una de ellas hubo una agresión.

Condeno cualquier tipo de acto de violencia. Desconozco los detalles, estoy a la espera de conocer los hechos y de escuchar las declaraciones de las víctimas. Creo que ambas partes tienen que contar a la ciudad lo ocurrido, aunque de ningún modo se puede responder con violencia a ninguna provocación, venga de donde venga.

¿Cuál es su plan favorito de las fiestas?

Me encanta ir al Bombé, me encanta la terraza. Algo que nos caracteriza mucho a los asturianos es que somos de terraza en septiembre, pero también en enero, granice, llueva o haya relámpagos. Me encanta quedar con los amigos, el tardeo, y luego acabar cogiendo un bocata para seguir la fiesta en el Antiguo.

¿Cuál es su zona favorita?

Me distribuyo. Soy muy callejero, me gusta moverme bastante. El Gonzalo de hace diez años era el de la noche; el de ahora, que a final de mes cumple 30 tacos, prefiere el tardeo. Creo que Oviedo ha sido una ciudad visionaria al instaurarlo: es un modelo que funciona y que además es compatible intergeneracionalmente.

¿Irá a algún concierto de La Ería?

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No pienso perderme a «Taburete» por nada del mundo. Como buen ovetense, somos de vino y cemento. Y me parece un acierto poner los conciertos a una hora razonable, sabiendo que al día siguiente es laborable. n