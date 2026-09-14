Hartazgo vecinal con un «after» del centro de Oviedo tras otra intervención de la Policía: "Es insoportable"

Nueva intervención policial y nuevo episodio de malestar entre los vecinos del centro de Oviedo. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que desplazarse este lunes por la mañana hasta las inmediaciones de un local de ocio situado en la confluencia de las calles Covadonga y Alonso de Quintanilla, un establecimiento sobre el que los residentes llevan semanas denunciando ruidos, peleas y molestias que se prolongan hasta bien entrada la mañana.

La presencia policial se produjo en torno a las diez de la mañana, cuando todavía había movimiento en el entorno del establecimiento. Los vecinos aseguran que el local funciona en la práctica como un «after» y que la actividad comienza a primeras horas del día, después del cierre de otros establecimientos nocturnos. «Estamos asqueados», resume una vecina de la zona. Los residentes explican que la situación se repite especialmente durante los fines de semana. «A estas horas, a las diez de la mañana, están de after desde las seis de la mañana», denunciaba ayer una de las afectadas mientras alertaba de la presencia de agentes de la Policía Nacional frente al local.

El principal motivo de las quejas es el ruido que generan tanto la actividad del establecimiento como las concentraciones de personas en la calle. Los residentes hablan también de discusiones y enfrentamientos a la salida y aseguran que el descanso resulta especialmente complicado durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. «Queremos que lo cierren porque es insoportable el ruido que hay», reclama una vecina.

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No es la primera intervención policial registrada en las últimas semanas en este mismo entorno. A finales de agosto una pelea entre dos mujeres obligó a movilizar a dos patrullas de la Policía Local. Aquel incidente se produjo alrededor de las nueve menos cuarto de la mañana, cuando todavía permanecía en la zona un numeroso grupo de personas. Según relataron entonces varios testigos, las dos mujeres comenzaron a enfrentarse entre «gritos, golpes y arañazos»