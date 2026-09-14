IU plantea que los pisos turísticos paguen en Oviedo las mismas tasas de basura y agua que los hoteles

IU-Convocatoria por Oviedo quiere que las viviendas de uso turístico paguen las mismas tasas municipales que el resto de alojamientos turísticos, entre ellas las correspondientes a la recogida de basuras y al suministro de agua. Esta es una de las principales propuestas que el portavoz, Gaspar Llamazares, pide que se incluya en la ordenanzas fiscales de 2027, con las que pretende utilizar los impuestos municipales como una herramienta para intervenir sobre el mercado de la vivienda. La formación plantea además recargos de hasta el 150% en el IBI para determinados propietarios de pisos vacíos, una rebaja del gravamen general de este impuesto y la implantación de una tasa turística.

Llamazares defendió que los pisos turísticos deben dejar de tener un tratamiento fiscal diferente al de hoteles y otros establecimientos alojativos. “Hay que frenar la utilización de la vivienda de uso turístico frente a la vivienda residencial”, aseguró. El objetivo, explicó, es que la fiscalidad contribuya a evitar que más pisos abandonen el mercado residencial para dedicarse al alojamiento turístico. Por otro lado, el edil considera que el Ayuntamiento está desaprovechando la oportunidad de vincular la negociación del nuevo plan municipal de vivienda con cambios tributarios.

Entre las medidas planteadas figura modificar el IBI para hacerlo, a juicio de IU, más progresivo. La formación propone rebajar el gravamen general hasta el 0,54% y elevar al 1% el tipo diferencial aplicable a los inmuebles de mayor valor. A ello suma recargos para movilizar las viviendas desocupadas: un 50% cuando lleven vacías más de dos años sin causa justificada y un 100% cuando superen los tres años. El recargo podría alcanzar el 150% en los supuestos previstos legalmente cuando el propietario tenga dos o más inmuebles en Oviedo.

Llamazares cifró en alrededor de 10.000 las viviendas vacías existentes en el municipio y defendió que su puesta en circulación debe formar parte de cualquier política destinada a mejorar el acceso a un piso. “Ese planteamiento de recargo nos parece necesario para movilizar otro aspecto importante, que son las viviendas vacías”, afirmó. Para IU, la fiscalidad municipal puede contribuir tanto a aumentar la oferta residencial como a combatir la retención de inmuebles sin uso.

Las propuestas no se limitan al mercado inmobiliario. IU reclama revisar las bonificaciones y exenciones existentes para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y hogares en situación de vulnerabilidad, teniendo también en cuenta su capacidad económica. En materia ambiental, propone bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto de construcciones para instalaciones solares, del 50% en obras destinadas a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos y de hasta el 75% en el impuesto de circulación para los vehículos menos contaminantes.

Llamazares contrapuso este modelo a las ordenanzas preparadas por el equipo de gobierno, que mantienen congelada buena parte de la fiscalidad municipal. “Las ordenanzas que se presentan como las ordenanzas de la congelación de los impuestos, en realidad podríamos denominar que son las ordenanzas conservadoras de la pasividad del Ayuntamiento con respecto a los problemas de Oviedo”, afirmó. El portavoz aseguró además que “no ha habido contactos y negociación en relación a las ordenanzas fiscales”, por lo que IU se considera con “total libertad” para presentar una alternativa.

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A su juicio, el debate fiscal no debe reducirse a decidir si los impuestos suben, bajan o permanecen congelados. “Lo importante no es el tipo general, sino cómo se distribuye. Si beneficia más a quien menos tiene y de alguna manera se recarga más sobre quien más tiene”, resumió. Y puso como ejemplo precisamente la tasa de basuras: que la factura favorezca a quien recicla y penalice en mayor medida a quien más residuos genera.