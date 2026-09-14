Maliayo y El Hórreo acaparan los principales premios del Festival de Teatro Amateur de Oviedo

El teatro de Pumarín “José Antonio Lobato” puso el pasado sábado el broche final al XVI Festival Nacional de Teatro Amateur con la tradicional gala de entrega de premios. La ceremonia repartió trece galardones entre las compañías participantes y estrenó además dos nuevos trofeos, uno concedido por la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS) al Ayuntamiento de Oviedo y otro destinado a la familia del actor José Antonio Lobato.

Entre los principales reconocimientos de esta edición, Nuria Sánchez, de Maliayo Teatro, recibió el premio a la mejor dirección, mientras que Juanjo Tresguerres, de El Hórreo Teatro, fue elegido mejor actor principal, y Geni García, de Contraste Teatro, mejor actriz principal. El premio a mejor actriz de reparto recayó en Irene Fernández, de El Hórreo Teatro, y el de actor de reparto fue para Jesús Magdalena, de Maliayo Teatro.

Maliayo Teatro sumó además varios de los galardones técnicos. Nuria Sánchez fue también distinguida por la mejor escenografía, mientras que Paula Roza y Valiente Artiello recibieron el premio de iluminación y Emi Torres el correspondiente al cartel. Por su parte, El Hórreo Teatro obtuvo el reconocimiento al vestuario y Alberto Flowers el premio al espacio sonoro.

El Colectivo Asemeyando, de Teatro Kumen, fue premiado por la fotografía y la Compañía Asturiana de Comedias recibió el Premio Asturies. El galardón del público fue también para Teatro El Hórreo, que cerró así la edición como una de las compañías más reconocidas del certamen.

La gala contó este año con la incorporación de dos nuevos trofeos, diseñados por el artesano andaluz Lora del Río. FETEAS entregó uno de ellos al Ayuntamiento de Oviedo, que fue recogido por el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, mientras que el segundo fue concedido conjuntamente por el Ayuntamiento y la federación a la familia de José Antonio Lobato.

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Al acto asistieron también el presidente de FETEAS, José Ramón López, y el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García, encargado de entregar el Premio Asturies. La ceremonia estuvo amenizada con música y poemas a cargo del grupo La Máscara y sirvió para cerrar una nueva edición del festival, que mantiene vivo el recuerdo de José Antonio Lobato desde el escenario de Pumarín.