El ministro de Interior, Grande-Marlaska, garantiza mano dura para esclarecer la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «Los autores serán identificados y puestos a disposición judicial»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró este lunes su confianza en que los autores de la agresión sufrida por el exconcejal Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo sean identificados y detenidos «a la mayor brevedad». Marlaska se pronunció en Mieres, donde coincidió con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con motivo de la inauguración del cuartel de la Guardia Civil. Ambos trasladaron su respaldo a los agredidos y ofrecieron nuevos detalles sobre una investigación que está en manos de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

«Nuestro compromiso con las víctimas es que estos hechos van a ser esclarecidos y espero que a la mayor brevedad los autores sean también perfectamente identificados y se proceda a su detención y puesta a disposición judicial», afirmó Grande-Marlaska. El ministro calificó los hechos como un delito de odio y subrayó la especial gravedad de este tipo de conductas por su repercusión sobre la convivencia. «Un delito de esas características, evidentemente, lo que hace es socavar la convivencia. Un delito de odio, fundamentalmente por su lesión a los valores fundamentales que constituyen una democracia, sin duda alguna cobra una relevancia y una gravedad manifiesta», señaló. El titular de Interior trasladó además su «solidaridad con las víctimas» y reafirmó el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer lo sucedido.

La investigación está dirigida por la Brigada de Información de la Policía Nacional. Grande-Marlaska recordó que las pesquisas sobre delitos de odio fueron centralizadas en estas unidades especializadas debido precisamente a «la gravedad y naturaleza de estas conductas». La medida, explicó, se adoptó ya en el segundo plan estatal de lucha contra los delitos de odio.

El alcalde de Oviedo

El ministro también fue preguntado en Mieres por las declaraciones realizadas el domingo por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien reclamó conocer las dos versiones de lo sucedido y aseguró que no conocía a los jóvenes señalados como autores de la agresión, sobre los que llegó a afirmar que no debían ser «tan malos». Marlaska respondió con una referencia directa al regidor. «Yo siempre estoy con las víctimas. Y si el alcalde dice que son buenos chavales, sabrá quiénes son. Por favor, que se presente ante la autoridad policial, realice la declaración e identifique a los mismos», afirmó.

El titular de Interior añadió, no obstante, que los investigadores no necesitan esa colaboración para avanzar en las pesquisas. «Los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen los medios necesarios y precisos para proceder a esa identificación sin ningún tipo de dudas y puesta a disposición judicial», aseguró.

La delegada del Gobierno

Adriana Lastra aportó por su parte nuevos datos sobre la investigación. La delegada del Gobierno confirmó que la Policía Nacional trabaja para identificar a entre cuatro y ocho varones jóvenes, todos ellos mayores de edad, como participantes en la agresión. «Lo que sabemos a día de hoy es que fue una brutal agresión cometida por entre cuatro y ocho hombres, varones jóvenes, mayores de edad», explicó. Lastra señaló además que la Policía comenzó a investigar los hechos ya durante la madrugada del viernes y confirmó igualmente que las pesquisas corresponden a la Brigada de Información.

La delegada del Gobierno calificó lo ocurrido como una «agresión ideológica» y mostró su confianza en que haya avances policiales próximamente. «Lo único que cabe es: primero, una condena de la misma; segundo, la solidaridad con los dos jóvenes que fueron agredidos; y tercero, el compromiso de poner cuanto antes a estos salvajes ante la justicia», afirmó. Lastra se mostró especialmente confiada en el desarrollo de las pesquisas. «En eso es en lo que está trabajando el Cuerpo Nacional de Policía y les puedo asegurar que pronto tendremos buenas noticias al respecto», aseguró.

También fue preguntada en Mieres por las palabras de Canteli. La delegada evitó abrir una confrontación directa con el alcalde y recordó la relación institucional que debe mantener con el Ayuntamiento de Oviedo, aunque dejó clara su posición sobre lo ocurrido. «Tengo una buena relación con el Ayuntamiento de Oviedo, porque soy la delegada del Gobierno y tengo que mantener esa buena relación con todas las instituciones», señaló. Acto seguido añadió: «Pero yo siempre, entre las víctimas y los agresores, esta delegada del Gobierno siempre con las víctimas». Lastra insistió además en que las imágenes de la agresión han tenido una amplia difusión: «Ha sido una agresión que ha visto toda España —me imagino que el alcalde también—, bueno, pues poco más que decir».

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Rosón y Fernández denunciaron haber sido atacados durante la madrugada del viernes por un grupo de jóvenes en las inmediaciones de la caseta de Fiestes Populares, en la plaza de la Catedral. Según su relato, recibieron golpes y escucharon consignas fascistas y homófobas. La agresión provocó el sábado una multitudinaria movilización de repulsa por las calles del centro de Oviedo y desde entonces ha generado numerosas reacciones políticas.