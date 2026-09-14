Oviedo celebrará una fiesta de la bicicleta: se repartirán 600 camisetas

Oviedo volverá a llenar sus calles de bicicletas el próximo 4 de octubre con la segunda edición de la Fiesta de la Bicicleta, una prueba de carácter deportivo, festivo y no competitivo pensada para participantes de todas las edades. La marcha partirá a las 11.00 horas de la calle Uría y recorrerá distintos puntos de la ciudad antes de regresar al centro. La concejala de Deportes, Conchita Méndez, presentó este lunes la cita acompañada por representantes de El Corte Inglés y Coca-Cola. “Va a ser una fiesta y un evento deportivo no competitivo, de manera que cualquier persona que tenga interés en esa mañana de domingo podrá acompañarnos”, explicó la edil, que destacó que el recorrido será “apto para todo el mundo” y estará especialmente orientado a niños, familias y aficionados a la bicicleta.

La prueba se enmarca además en las actividades vinculadas a Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026. Méndez defendió que este tipo de iniciativas encajan con la apuesta municipal por fomentar “la vida saludable y la actividad física sin limitación de edad”. La concejala relacionó también la marcha con las actividades programadas con motivo de la Semana de la Movilidad y la Semana Europea de la Movilidad.

El itinerario partirá de Uría y continuará por Argüelles, Jovellanos, Azcárraga, Adelantado de la Florida, plaza de la Cruz Roja, bulevar de Los Prados, Arpa de Santullano, Gardenias, Manuel Llaneza y Manuel Gil Montoto. Desde allí, los ciclistas se incorporarán al carril bici de la senda de La Corredoria y pasarán por Cuatro Caños, Pontón de Vaqueros, Cabo Peñas, avenida del Cantábrico, glorieta Luis Oliver, Pepe Cosmen y avenida de Santander, antes de regresar a Uría.

La participación será gratuita y las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del formulario habilitado por la organización y de los códigos QR incluidos en los carteles promocionales. Los participantes inscritos podrán recoger una camiseta conmemorativa en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de Salesas los días 2 y 3 de octubre, entre las 11.00 y las 21.00 horas.

La organización dispone de 600 camisetas, que se entregarán por orden de llegada al centro comercial y no según el momento en el que se haya formalizado la inscripción. Al término de la marcha habrá además un sorteo de regalos entre los participantes inscritos.

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Sandra Miranda, representante de El Corte Inglés, destacó que la iniciativa permite combinar “deporte, ocio y respeto por el medioambiente” y disfrutar de Oviedo desde una perspectiva diferente. Por su parte, Ramón Méndez, en representación de Coca-Cola, agradeció la posibilidad de volver a colaborar con una actividad vinculada este año a la condición de Ciudad Europea del Deporte.