Oviedo da el paso definitivo para abrir su recinto ferial de La Florida con una nueva oferta recreativa, de ocio y cultural

El recinto ferial de La Florida da el paso definitivo para ponerse en funcionamiento. La junta de gobierno celebrada a finales de la pasada semana dio el visto bueno al encargo para la redacción del proyecto básico y de ejecución que permitirá completar las instalaciones y destinarlas a actividades recreativas, culturales y de ocio, con la intención de crear un nuevo espacio de encuentro que pueda ser utilizado tanto por los vecinos del barrio como por visitantes. El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, reconoce que la puesta en servicio del espacio ha llevado más tiempo del previsto, pero desgrana que su área lleva meses estudiando diferentes alternativas para encontrar el mejor uso.

El Ayuntamiento apuesta finalmente por orientar las instalaciones hacia un tipo de equipamiento que complemente los servicios que ya existen en una de las zonas residenciales que más ha crecido en Oviedo durante los últimos años. Cuenta con 8.247 residentes y el Principado construirá 300 viviendas públicas en Las Campas y también se harán otros 150 pisos libres por parte de promotores privados.

La solución elegida pasa ahora por configurar el recinto como un espacio de carácter recreativo, cultural y lúdico. El proyecto deberá definir tanto los edificios que sea necesario incorporar como la adecuación de los espacios exteriores y el equipamiento preciso para que, una vez concluidas las obras, la instalación pueda abrir directamente al público. El objetivo es que la actuación no se limite a completar la estructura ya existente, sino que permita dotarla de contenido y garantizar un uso continuado. Cuesta considera que la nueva instalación «contribuirá a su dinamización» y ofrecerá un servicio que permitirá, además, mejorar la oferta de ocio para los residentes y para quienes se acerquen a La Florida desde otros puntos de Oviedo.

La propuesta busca además que el recinto tenga capacidad de atracción más allá de La Florida. Entre los objetivos fijados para el proyecto figura que las instalaciones puedan funcionar como un reclamo para usuarios de otros puntos del municipio e incluso visitantes. Cuesta incide en que el futuro equipamiento deberá contribuir a «generar actividad económica en el área», de manera que su puesta en funcionamiento repercuta igualmente sobre el tejido comercial y hostelero de la zona.

El proyecto deberá prestar especial atención a la viabilidad técnica, económica y de gestión del futuro espacio. El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli quiere garantizar que el modelo elegido pueda mantenerse a largo plazo y que las instalaciones cuenten con un funcionamiento sólido, sin renunciar por ello a la calidad arquitectónica ni a su integración estética en el entorno urbano. Esta cuestión será uno de los aspectos que deberá resolver el equipo encargado de redactar el proyecto.

Dar continuidad

La intervención permitirá además dar continuidad a una actuación municipal que comenzó con la construcción del recinto ferial en una parcela situada entre las calles Navia y Muros del Nalón. Aquellos trabajos, concluidos en la primavera de 2023, supusieron una inversión de 785.000 euros, IVA incluido, y obligaron a introducir diferentes modificaciones en el proyecto debido a la proximidad del Camino de Santiago.

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El Ayuntamiento decidió posteriormente aplazar su apertura hasta disponer de una propuesta que hiciera las instalaciones más atractivas y ampliase sus posibilidades de uso. Con el nuevo proyecto, el objetivo pasa ahora por dar contenido estable al recinto y convertirlo en un nuevo foco de actividad para La Florida, especialmente orientado a las familias, al ocio vecinal y a la creación de nuevos espacios de convivencia en el barrio.