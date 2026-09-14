Oviedo pone las guitarras a todo volumen
Carlangas abrirá una recta final de conciertos que culminará con la gran final del domingo
La plaza Feijóo se convierte en uno de los rincones más eléctricos en San Mateo. La programación encadena conciertos casi a diario y la mezcla de nombres consolidados, bandas emergentes y el pulso del Concurso de Rock. El broche a la primera semana de certamen lo dio este domingo «Love Feroz», ganador del certamen el año pasado. Volvieron por todo lo alto. El miércoles llegará uno de los platos fuertes: Carlangas.
A partir de ahí, Feijoo no baja el volumen. El jueves será el turno de «Calequi y Las Pantera», el viernes subirán al escenario Vera Fauna y el sábado llegará «Puño Dragón», en una sucesión de estilos y directos que convierten la plaza en parada obligada para quienes buscan unas fiestas con más guitarras, batería y decibelios. La semana cerrará el domingo con la final del concurso de rock, una de las citas clásicas de San Mateo y escaparate para nuevas bandas que buscan hacerse un hueco en la escena musical.
Feijóo vuelve así a reivindicar su sitio dentro de las fiestas: un escenario más pequeño que los grandes recintos, pero con una programación intensa y pensada para quienes prefieren vivir San Mateo a golpe de directo.
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