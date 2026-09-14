Oviedo pone las guitarras a todo volumen

La plaza Feijóo se convierte en uno de los rincones más eléctricos en San Mateo. La programación encadena conciertos casi a diario y la mezcla de nombres consolidados, bandas emergentes y el pulso del Concurso de Rock. El broche a la primera semana de certamen lo dio este domingo «Love Feroz», ganador del certamen el año pasado. Volvieron por todo lo alto. El miércoles llegará uno de los platos fuertes: Carlangas.

A partir de ahí, Feijoo no baja el volumen. El jueves será el turno de «Calequi y Las Pantera», el viernes subirán al escenario Vera Fauna y el sábado llegará «Puño Dragón», en una sucesión de estilos y directos que convierten la plaza en parada obligada para quienes buscan unas fiestas con más guitarras, batería y decibelios. La semana cerrará el domingo con la final del concurso de rock, una de las citas clásicas de San Mateo y escaparate para nuevas bandas que buscan hacerse un hueco en la escena musical.

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Feijóo vuelve así a reivindicar su sitio dentro de las fiestas: un escenario más pequeño que los grandes recintos, pero con una programación intensa y pensada para quienes prefieren vivir San Mateo a golpe de directo.