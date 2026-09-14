Oviedo premiará con más ayudas los congresos de más de 400 asistentes y tres días de duración

El Ayuntamiento destinará 100.000 euros a apoyar durante este año la celebración de congresos, jornadas, convenciones, ferias y reuniones profesionales en la ciudad, con un sistema de reparto que dará ventaja a los encuentros de mayor tamaño, de varios días de duración y capaces de atraer participantes de fuera de Asturias. La convocatoria municipal apuesta además por utilizar estas ayudas para combatir la estacionalidad turística: los eventos que se organicen en enero, febrero, agosto o diciembre recibirán más puntos que los programados en otros momentos del año.

El objetivo es fomentar la actividad congresual y, al mismo tiempo, aumentar su repercusión económica en Oviedo. Las ayudas podrán solicitarlas desde universidades, organismos públicos de investigación y sociedades científicas hasta colegios profesionales, entidades sin ánimo de lucro y empresas especializadas en la organización de congresos, convenciones y ferias. Los proyectos tendrán que estar vinculados a la capital asturiana y demostrar una capacidad suficiente para generar actividad o intercambio de conocimiento.

Cada propuesta podrá obtener un máximo de cien puntos y necesitará al menos 50 para entrar en el reparto de las subvenciones. De ellos, 60 dependerán directamente de las características del encuentro y los otros 40 estarán relacionados con cuestiones como los fondos propios aportados por los organizadores, su trayectoria, la sostenibilidad o el legado que deje la actividad en la ciudad. Uno de los factores que más peso tendrá será el número de asistentes. Los encuentros de más de 400 participantes obtendrán 16 puntos, mientras que los de entre 201 y 400 recibirán doce; los de 51 a 200, ocho; y los que no superen las 50 personas, cuatro. La duración también marcará diferencias: los congresos de tres días o más sumarán ocho puntos, los de hasta dos días conseguirán seis y los de hasta jornada y media se quedarán en cuatro.

El calendario será otro elemento determinante. El Consistorio otorgará seis puntos a los eventos programados durante enero, febrero, agosto o diciembre; cinco a los de marzo, abril y julio; cuatro a los organizados en mayo, septiembre o noviembre, y tres a los que tengan lugar en junio u octubre. De esta manera, las subvenciones servirán también como instrumento para atraer visitantes en los meses en los que existe un mayor interés por reforzar la demanda turística.

El Ayuntamiento busca además que el impacto de los congresos vaya más allá de las horas de ponencias. Los organizadores que incluyan actividades complementarias durante las mismas fechas del encuentro recibirán cinco puntos, mientras que la puntuación ascenderá a diez cuando esas propuestas se desarrollen en jornadas anteriores o posteriores. Con ello se pretende favorecer que los asistentes alarguen su estancia en Oviedo, con la consiguiente repercusión en hoteles, restaurantes, tiendas y otros negocios turísticos.

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También habrá sectores que parten con cierta ventaja. Los encuentros relacionados con la medicina y el ámbito científico o tecnológico podrán conseguir seis puntos por este concepto, uno más que los de carácter universitario, económico, empresarial o vinculados a otros ámbitos del sector público. Se premiará igualmente que las reuniones se celebren en espacios públicos y, especialmente, municipales. Un recinto privado suma un punto; uno público no municipal, dos; y una sede del Ayuntamiento, tres. La procedencia de los participantes también será tenida en cuenta. Para considerar internacional un encuentro, al menos el 40% de los inscritos deberán proceder de tres países distintos, aunque esta exigencia se flexibiliza si nueve de cada diez asistentes son extranjeros. Los congresos internacionales consiguen tres puntos por este criterio, los nacionales dos y los de ámbito regional o local uno.